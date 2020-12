PSG : Messi aussi veut jouer avec Neymar, ça sent bon !

Dans : PSG.

Selon l'ancien agent de Lionel Messi, l'Argentin aussi voudrait évoluer de nouveau avec Neymar.

Après la victoire des siens sur la pelouse de Manchester United mercredi soir, Neymar balançait une bombe en déclarant vouloir à nouveau jouer avec Lionel Messi dès la saison prochaine. Un appel du pied pour que son ancien coéquipier le rejoigne au PSG ? Il n'en fallait pas plus pour affoler la presse européenne ! Interrogé à la mi-temps de la rencontre face à Montpellier, Leonardo a botté en touche, jouant la carte du respect envers le Barça. Si le sextuple ballon d'Or arrive en fin de contrat en juin prochain, il n'a pas encore décidé de son avenir. Interviewé par Le Parisien, Josep Maria Minguella, l'ancien agent de Messi, a déclaré que la volonté de Neymar était réciproque.

« Leo a aussi envie de rejouer avec Neymar. Le désir est mutuel. Ça fait plusieurs années qu’il essaye de faire revenir Neymar au Barça. A plusieurs reprises, il l’a suggéré à ses dirigeants. Il y a une volonté et un désir communs d’être à nouveau coéquipiers car ce sont des compétiteurs. Ils savent qu’ils auront plus de possibilités de gagner des titres en étant ensemble. Mais pour le moment, il n’y a rien de concret. Je ne connais pas les comptes du PSG mais, pour moi, c’est un des très rares clubs qui ont le pouvoir économique pour attirer Leo. Aujourd’hui, c’est impossible (que Neymar retourne au Barça) Avec les pertes subies à cause de la pandémie, le club ne peut, à l’heure actuelle, recruter que des joueurs libres » a répondu l'homme qui avait fait signer Messi à Barcelone. Les propos de l'ancien agent confirment la tendance, l'idée de voir les deux stars évoluer ensemble sous le maillot du PSG pourrait devenir plus qu'un rêve dès la saison prochaine.