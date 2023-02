PSG : Skriniar lâche l’Inter, la réaction surprenante des tifosi

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

En fin de contrat du côté de l’Inter, Milan Skriniar ne prolongera pas dans le club de Milan. Mais ce n’est pas pour autant que les supporters des Nerazzurri vont s’en prendre au défenseur slovaque, bien au contraire même.

Milan Skriniar ne portera plus le maillot de l’Inter Milan la saison prochaine. Sauf retournement de situation improbable, sachant que la corde est cassée entre le clan du défenseur central et la direction de l’Inter après de trop longues négociations qui n’ont pas abouti, le joueur de 27 ans vit donc ses derniers mois dans un club où il a tout donné depuis son arrivée en provenance de la Sampdoria en 2017. C’est d’ailleurs parce qu’il n’a jamais triché sous le maillot des Nerazzurri que les supporters de l’Inter vont l’encourager jusqu’à la fin de la saison. Pourtant, son club fait tout pour déclasser le probable futur joueur du PSG, qui a été dépossédé de son brassard depuis qu’il a annoncé qu’il ne prolongerait pas à Milan. Pas de quoi influencer en mal les tifosi, qui ont tenu à faire passer un message avant le derby contre le Milan AC ce dimanche soir, au coeur de la Curva Nord.

« Toute la situation de Skriniar a été mal gérée »

Le contenu de la rencontre entre Škriniar et les Ultras de l’Inter: "[…]Il nous a expliqué que l'été dernier l’Inter l'a informé qu’il sera vendu. […]Il a tenté de répondre à l'Inter en abaissant ses exigences, mais ne pouvant toutefois pas ignorer l'offre de Paris." pic.twitter.com/xg8iaMX8Rn — ParisSG INFOS (@Paris_SGINFOS) February 5, 2023

« Même si le chapitre Skriniar est désormais en partie passé, nous tenons tout de même à faire savoir que Milan a tenu à clarifier avec nous les raisons qui l'ont poussé à changer de maillot en fin de saison, malgré l'affection qu'il a toujours témoignée à l'Inter. Skriniar nous a expliqué que l'été dernier, le club lui avait dit qu'il serait mis sur le marché et contre son gré, il devrait travailler pour se trouver un nouveau club. Après avoir reçu l'intérêt du PSG et certain que l'Inter allait le vendre, il a reçu une offre du PSG qui, une fois que l'Inter a changé d'avis, son club n'a pas pu être égalée. Milan a tenté de baisser ses demandes de prolongation de contrat et s'est tourné vers l'Inter pour les aider, étant même prêt à renoncer à plusieurs millions d'euros. Alors si encore une fois en résumé les raisons du porte-monnaie ont surpassé celles du cœur, nous ne nous sentons toujours pas bien de crucifier un joueur qui a contribué à tant de belles réalisations, et nous invitons quiconque à faire preuve de respect pour le professionnalisme dont il a fait preuve durant son séjour à Milan. En regardant tout, il est juste de dire que toute la situation de Skriniar a été mal gérée et nous espérons qu'elle pourra au moins servir de leçon pour l'avenir de ce club. Nous avons décidé de regarder vers l'avenir avec l'Inter toujours dans nos cœurs et sans rancune envers un joueur qui, à juste titre, ne devrait plus porter le brassard de capitaine, mais mérite toujours notre respect pour avoir toujours donné le meilleur de lui-même sur le terrain », peut-on lire sur un pamphlet distribué au Stadio Meazza ces dernières heures. Un message rassurant pour Skriniar, qui va donc pouvoir se donner à fond jusqu’à la fin de la saison avant de potentiellement signer un gros contrat de 9 millions d’euros par an à Paris.