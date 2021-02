PSG : Neymar menacé de suspension pour un tweet ?

Dans : PSG.

Mardi soir, Neymar était au taquet devant sa télévision pour suivre la prestation XXL du PSG sur la pelouse de Barcelone (1-4).

L’international brésilien a apprécié le triplé de son compère Kylian Mbappé, lequel a totalement éteint Lionel Messi au terme d’une soirée qui a vu le PSG écraser Barcelone. Blessé à l’adducteur droit, Neymar n’a pas manqué tant que cela à son équipe, bien que Mauricio Pochettino espère le récupérer le plus vite possible et pourquoi pas dès le match retour contre le Barça dans trois semaines… à condition que le Brésilien ne soit pas suspendu. Ce scénario catastrophique n’est pas à exclure selon le Daily Mail, qui rapporte que Neymar risque une suspension en raison de ses tweets postés pendant le match entre le PSG et Barcelone.

Révolté par les décisions arbitrales et notamment par le penalty sifflé à l’encontre de Layvin Kurzawa en première mi-temps, Neymar s’était lâché sur les réseaux sociaux en postant : « Ce penalty est une blague ». Un tweet qui pourrait coûter cher au n°10 du Paris Saint-Germain, l’UEFA ayant la réputation d’être extrêmement stricte avec ce genre de débordement sur les réseaux sociaux. Avocat spécialisé dans le droit du sport, Thierry Granturco a donné son avis sur ce dossier via son compte Twitter. Que les supporters du PSG se rassurent, il y a selon lui assez peu de chances que Neymar soit sanctionné pour ce tweet posté durant le match du PSG à Barcelone. « Pour la presse britannique, le tweet Neymar durant Barça-PSG disant du penalty accordé au Barca que c’était « une blague » pourrait théoriquement lui valoir 2 matches de suspension par l’UEFA. C’est vrai. Mais en pratique, je n’y crois pas un instant ». Les prochains jours seront à surveiller de près afin de voir si l’instance européenne sa saisira du dossier…