PSG : Neymar, le suspense tué par Thiago Silva

Thomas Tuchel a encore retardé sa décision concernant la participation de Neymar au mach à Dortmund. Mais le coach du PSG a été doublé par son capitaine, Thiago Silva.

Fantomatique lors de la première période du match Amiens-PSG, à l’image de ses coéquipiers parisiens, Thiago Silva a laissé sa place à Marquinhos après la pause. Mais l’expérimenté capitaine brésilien du Paris Saint-Germain a tout de même eu l’occasion de faire parler de lui après la rencontre. Non pas pour sa copie particulièrement médiocre, mais parce qu’il a tué le maigre suspense sur un sujet qui agite le Paris SG depuis quelques jours, à savoir la participation ou non de Neymar au match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions mardi à Dortmund. Si Neymar était incertain, il ne l’est finalement plus du tout.

Car contrairement à Thomas Tuchel, Thiago Silva est lui affirmatif concernant son compatriote brésilien du PSG. « Neymar est bien. Il a fait une bonne semaine de préparation. Le coach et le staff médical ont pu constater sa forme. Mardi, je suis sûr que Neymar sera là », a expliqué le défenseur du Paris Saint-Germain, qui ne laisse donc pas la moindre place au doute. Une bonne nouvelle pour le Paris SG qui pourra compter sur toute sa force de frappe offensive, même si pour l’instant c’est surtout la défense du PSG qui inquiète un peu les supporters. Avec un Neymar et un Kylian Mbappé en grande formation, la formation de Leonardo et Nasser Al-Khelaifi peut quand même donner le tournis à tout le monde en Europe.