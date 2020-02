PSG : Tuchel roi du bluff, Neymar sera là contre Dortmund !

Dans : PSG.

Après la large victoire du PSG contre Dijon en Coupe de France mercredi (6-1), Thomas Tuchel glaçait l’ambiance en commentant l’absence de Neymar.

Et pour cause, l’entraîneur du Paris SG évoquait la possibilité de ne pas pouvoir compter sur Neymar pour le déplacement à Dortmund en Ligue des Champions la semaine prochaine. « Je ne peux pas assurer à 100% que Neymar sera là contre Dortmund (...) Je ne sais pas, on va discuter et décider vendredi, le plus tard possible. On ne peut pas risquer sa santé » expliquait notamment l’entraîneur du Paris Saint-Germain, ce qui inquiétait forcément les supporters du PSG qui refusent de vivre trois années de suite le même scénario avec un Paris éliminé car privé de ses meilleurs joueurs. Mais selon RMC, l’optimisme est de rigueur en interne concernant la participation de Neymar à ce match tant attendu contre les Allemands.

Selon les informations de la radio, Neymar aurait déjà pu signer son retour face à Lyon ou contre Dijon. Mais le staff médical ne souhaitait pas prendre le moindre risque. « Un seul duel pourrait en effet aggraver les douleurs du Parisien et mettre un terme définitif à ses espoirs de disputer le huitième de finale aller » indique la radio, qui explique que Thomas Tuchel ne cache pas sa frustration de ne pas pouvoir aligner Neymar afin de lui donner du rythme. Mais le média précise également qu’en interne et notamment du côté de Thomas Tuchel, le tableau est volontairement noirci en conférence de presse afin de créer du doute dans la préparation du Borussia Dortmund. Reste maintenant à voir si l’entraîneur du PSG prendra le risque de convoquer Neymar dans le groupe pour défier Amiens samedi à 17h30, ou s’il le préservera pour la troisième fois de suite dans l’optique du match de Ligue des Champions à Dortmund. Un match de prestige que Neymar devrait bien disputer.