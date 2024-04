PSG ‍: Neymar l'extraterrestre honteusement sali à Paris

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Parti du PSG l'été dernier, Neymar n'a pas été pleuré par une bonne partie des supporters. Avec ses blessures et ses frasques, le Brésilien a raté son passage au PSG pour eux. Une analyse trop sévère pour Abdou Diallo.

Laisser partir Neymar et Lionel Messi a été une bénédiction pour le PSG. C'est l'analyse faite par bon nombre de supporters et d'observateurs cette saison. Il faut dire que l'équipe parisienne est très solide dans le jeu comme dans les résultats. Battue seulement une fois en Ligue 1, la formation de Luis Enrique est qualifiée en demi-finale de Ligue des champions et peut rêver de sacre européen. Ce qui frappe surtout c'est la qualité globale du noyau avec des joueurs soudés techniquement et humainement. L'exact opposé du PSG 2022-2023 avec un Messi boudeur et un Neymar absent à de trop nombreuses reprises. Acheté 222 millions d'euros en 2017, le Brésilien symbolise les promesses non tenues d'un recrutement plus clinquant que celui de la saison actuelle.

Neymar, le prodige malchanceux du PSG ?

Transféré à Al-Hilal l'été dernier, il n'a pas été beaucoup regretté à Paris. Son passage de 6 ans est souvent qualifié d'échec ou de fiasco. Son ancien coéquipier parisien Abdou Diallo n'apprécie pas cette analyse. Pour le Sénégalais, Neymar a laissé un beau souvenir au PSG sur le plan technique. Il s'est montré impressionné par le Brésilien, lequel avait tout en main à ses yeux pour faire gagner la Ligue des champions au PSG en 2020.

🗨️ "C'était un extraterrestre, un récital. Ce qui était bien c'est que derrière, il y avait 10 mecs au service de cette individualité"@Abdou_diallo_ se souvient des matchs stratosphériques de Neymar lors du Final 8. pic.twitter.com/aC6hOPUpsN — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 26, 2024

« C'était un extraterrestre. Il jouait à gauche, dans l'axe, à un moment il s'est retrouvé seul en pointe. En plus Thomas Tuchel aimait bien les expériences. On avait une tactique sur les dégagements de Navas, on jouait en appui. Les petits ponts, les highlights, c'était un récital ! […] L'exigence à son arrivée est énorme, elle est peut-être même trop grande pour un seul joueur. On a l'impression qu'il va tout faire tout seul. Ensuite, ce qu'on peut à la limite lui reprocher, ce sont certaines de ses absences [...] à des moments-clés d'une saison, il a été absent pendant plusieurs années. Bien sûr, il ne contrôle pas tout puisqu'il y a aussi les blessures. Néanmoins, en termes de statistiques, d'apports dans le jeu, de personnalité, de spectacle, d'émotions transmises, on ne peut pas parler d'échec », a t-il développé dans l'émission Rothen s'enflamme. Un enthousiasme qui tranche avec la défiance globale du vestiaire, récemment mise en avant dans les médias sous fond de comportements violents de Neymar.