PSG ‍: Mbappé, Barcola et Dembélé, c'est indigne de l'Europe

Par Guillaume Conte

Pour la première fois de la saison, le PSG s'est incliné sans marquer le moindre but. Un véritable problème offensif pointé du doigt par les observateurs après la défaite à Dortmund 1-0 de mercredi soir.

Si le PSG ne se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions cette saison, il pourra avoir de très gros regrets. Dans un match qu’il a longtemps pensé maîtriser, le club francilien s’est incliné 1-0 à Dortmund et se retrouve donc dos au mur avant le match retour de la semaine prochaine. De nombreuses choses sont à corriger en vue de la réception des Allemands, qui n’ont clairement pas impressionné à domicile mais sont tout de même en position de force en vue du match retour. « C'est le foot. Beaucoup de fois, c'est merveilleux. D'autres fois, ça arrive comme ça. On aurait préféré être dans une meilleure situation. Ça a été une partie équilibrée. On savait que ce ne serait pas facile. Le vestiaire est un peu affecté. A Paris, on sera très forts et on n’a rien à perdre », a livré Luis Enrique après la défaite face au Borussia. Un constat assez neutre alors que l’entraineur espagnol est pointé du doigt pour ne pas vouloir aligner une seule seconde le joueur en forme de l’attaque parisienne : Gonçalo Ramos. Le Portugais est resté sur le banc, alors que ses concurrents ont été plus que décevants.

Barcola et Dembélé, rien n'a marché

A commencer par un Bradley Barcola qui a remporté son premier duel du match, avant de perdre tous les suivants. Maladresse technique et manque de solidité physique ont permis à la défense de Dortmund de bien cadrer l’ancien lyonnais, qui n’a pas non plus forcé sur le repli défensif. Résultat, Le Parisien comme L’Equipe lui accordent la note de 3/10. Même constat en face, où Ousmane Dembélé avait un rôle hybride qui ne lui a pas réussi, ni dans la façon de défendre, ni dans son rendement offensif décevant. Malgré sa bonne passe devant le but sur les derniers matchs, l’ancien rennais n’a quasiment rien cadré malgré des occasions importantes, et L’Equipe lui colle aussi un 3/10.

Le constat est à peine meilleur concernant un Kylian Mbappé clairement pas à son aise en pointe. Précis en déviation et dans ses passes, il n’a toutefois quasiment jamais pu faire la différence. Son tir enroulé sur le poteau aurait pu permettre de faire basculer sa rencontre, mais sa frustration d’être dans l’axe est perceptible, alors qu’il a été dangereux les deux seules fois où il s’est exilé à gauche. Néanmoins, la star du PSG cristallise les critiques alors qu'elle était très attendue face à une défense loin d’être parmi les plus rapides d'Europe. Et ce n’est pas l’entrée de Randal Kolo Muani qui a fait changer les choses. Luis Enrique l’a mis sur le côté gauche, et l’ancien nantais a perdu beaucoup de ballons, entre les passes mal ajustées et des conduites de balle approximatives. Avec un tel rendement offensif, pas étonnant que le Paris SG n’ait pas marqué de but sur cette rencontre face à un adversaire qui n’a pas hésité à faire le dos rond en défense pour reprendre son souffle par moments. A Paris de faire désormais mieux au Parc des Princes la semaine prochaine, sous peine de vivre une terrible désillusion.