Théo Hernandez et Maignan, c'est le Milan Saint-Germain

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'AC Milan a connu une saison très décevante. La direction du club lombard est apparemment décidée à prendre des décisions fortes.

A Milan, l'heure est à la réflexion. Aucun trophée ne sera remporté et l'écart semble se creuser avec la concurrence en Serie A. Stefano Pioli ne va pas survivre à cette saison et l'AC Milan lui cherche un remplaçant. Mais l'entraîneur italien ne sera pas le seul à faire les frais des mauvaises prestations milanaises. En effet, il se dit que la direction du club est également ouverte aux ventes de certains joueurs cadres, comme Fikayo Tomori, Theo Hernandez, Ismael Bennacer, Mike Maignan ou encore Rafael Leao. D'ailleurs deux de ces joueurs intéressent fortement le Paris Saint-Germain !

Le PSG prêt à lancer un assaut sur l'AC Milan l'été prochain

Selon les informations du Corriere della Serra, le PSG est en effet intéressé par Théo Hernandez. Il se dit que l'AC Milan ne le retiendra pas en cas d’une belle offre et en attend 100 millions d'euros. Le Bayern Munich est également sur le coup. Un Bayern Munich qui pourrait décidément être en rivalité avec Paris sur le marché des transferts l'été prochain puisque les deux clubs sont aussi chauds à l'idée de tâter le terrain concernant Mike Maignan. Lui-aussi est estimé à quelque 100 millions d'euros par le club lombard. L'objectif milanais est clairement de renflouer les caisses et de lancer un nouveau projet avec des joueurs qui y seront à 100% consacrés. Le PSG rode autour des deux internationaux français et pourrait soulager les finances rossoneri. Cela coïnciderait aussi avec la volonté de QSI de franciser l'effectif du club de la capitale, surtout avec le départ prochain de Kylian Mbappé au Real Madrid. A noter que concernant Rafael Leao, dont la clause libératoire est fixée à 175 millions d'euros, la situation est floue. Peu de clubs sont volontaires pour aligner un tel montant et il se pourrait bien que le Portugais reste encore un peu à l'AC Milan, même si là aussi, le PSG suit le dossier de près.