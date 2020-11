PSG : Neymar inquiet avant la LDC !

Dans : PSG.

Malgré le 50eme but de Neymar en Ligue 1, le PSG a concédé le nul sur sa pelouse face à Bordeaux (2-2).

Quelques jours avant un match décisif face à Manchester United en Ligue des Champions, le PSG a partagé les points avec une vaillante équipe des Girondins de Bordeaux, 2-2. Buteur sur penalty à la 27eme minute, Neymar battait un record en devenant le Parisien le plus rapide à atteindre la barre des 50 buts en L1, en 58 matchs seulement. Le Brésilien n'a malgré tout pas réalisé un grand match. Parfois trop individualiste, il s'est souvent heurté à la défense bordelaise. Interrogé sur la prestations des siens après le match, le numéro 10 a également évoqué les échéances à venir en Ligue des Champions.

«On a fait un match timide. On a réussi à marquer des buts mais on a manqué certains détails. On doit s’améliorer parce que sinon que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions ont doit faire mieux. D’habitude on gagne plus de matches. Si on arrive pas à faire ça ça va être compliqué en championnat comme en Ligue des Champions. Manchester ? On connaît l’importance du match de mercredi comme lors du match contre Leipzig où on n’a pas bien joué même si on a gagné. Mercredi, on va essayer de faire notre meilleur match, de bien jouer mais on doit s’améliorer, plus joué en équipe et être mieux organisé sinon ça va être très difficile » a déclaré le joueur de 28 ans. Le regard des supporters parisiens est désormais tourné vers Manchester, où le PSG jouera son destin en Ligue des Champions mercredi soir.