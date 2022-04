Le PSG sort un nouveau maillot, le scandale de trop

Dans : PSG.

Dans la foulée de l'obtention de son dixième titre de champion de France, le Paris Saint-Germain va commercialiser un maillot collector. Un geste qui risque de ne pas plaire aux ultras parisiens…

Le week-end dernier dans un certain anonymat compte tenu du fait que les supporters du PSG ont refusé de faire une célébration après le nul contre Lens au Parc des Princes (1-1), le PSG est devenu le club le plus titré de France, avec l’ASSE. En remportant pour la dixième fois de son histoire la Ligue 1, le club de la capitale française a effectivement marqué l'histoire. Malgré la mauvaise ambiance actuelle, la direction parisienne va quand même marquer le coup en sortant un nouveau maillot. En effet, selon les informations de L’Equipe, le PSG se prépare à commercialiser une tunique collector, avant la fin de la saison, pour fêter ce nouveau sacre.

Un maillot collector pour le dixième titre en L1

Champion à quatre journées de la fin avec plus de dix points d’avance sur l’OM, Paris a envie de faire plaisir à ses suiveurs. Pour cela, le PSG va confectionner un maillot très parisien, avec une « étoile dorée dont certaines branches sont formées par un dessin de la Tour Eiffel avec le chiffre 10 entre les pattes de la Dame de Fer ». Si la date de sortie de ce nouveau maillot n’est pas encore connue, ce maillot collector, qui sera vendu en édition limitée, va sûrement trouver son public, même si les ultras du CUP continuent à bouder leur club depuis l'élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid. Et dire que dans les revendications des ultras parisiens, il y a l'arrêt des maillots fantaisies et le retour du seul et unique maillot façon Hechter...

Pas d’étoile sur le logo du PSG



Après avoir marqué le coup avec cette tunique étoilée, le PSG passera à autre chose, vu que le logo francilien ne sera pas renforcé d’une étoile bleu-blanc-rouge, comme cela est le cas sur les maillots de Saint-Etienne. Par contre, la formation parisienne va tout de même poser une étoile sur le blason de la LFP, placé sur la manche droite du maillot. Un petit geste qui montre que le Qatar est quand même fier d’avoir marqué l’histoire du football français. Avant d’en faire autant sur la scène européenne en Ligue des Champions ? Tout Paris en rêve, même si pour l’instant, ce n’est pas la réalité…