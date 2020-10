PSG : Neymar fait un cadeau à Nabilla, quelle boulette !

Dans : PSG.

A l’occasion du premier anniversaire de Milann, le fils de Nabilla et de Thomas Vergara, l’attaquant du Paris Saint-Germain Neymar leur a envoyé un maillot floqué et dédicacé. Mais une petite erreur s’est glissée dans le cadeau du Brésilien.

Au Paris Saint-Germain, les beaux gestes ne sont pas seulement réservés au terrain. En dehors du rectangle vert aussi, les stars du club de la capitale savent régaler leurs supporters. On pense tout d’abord à Kylian Mbappé qui a profité de son doublé inscrit à Nîmes (4-0) vendredi en Ligue 1 pour passer un message. « Courage Lucas, je suis avec toi », pouvait-on lire sur le tee-shirt de l’international français pendant sa célébration adressée à un jeune fan de 8 ans atteint d’un cancer. Autant dire que l’ami de l’attaquant a dû apprécier cette attention. Tout comme Thomas Vergara doit être fier du cadeau de Neymar.

En effet, le numéro 10 du Paris Saint-Germain a quant à lui profité du premier anniversaire de Milann, le fils du supporter parisien et de Nabilla, pour lui envoyer un maillot floqué à son nom et dédicacé. Le problème, c’est que le Brésilien a écrit « Millann » avec deux « l » au lieu d’un. Pas de quoi gâcher la fête ni la joie du papa sans doute plus heureux que son fils. Et pour cause, le bébé n’a pas semblé particulièrement intéressé par le cadeau de Neymar. « Je crois qu’il préfère l’OM », a plaisanté Thomas Vergara sur Snapchat, en espérant se tromper…