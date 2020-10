PSG : Neymar et Mbappé décevants, la critique mordante

Dans : PSG.

Neymar et Kylian Mbappé doivent en faire plus quand le niveau de l’adversaire s’élève, c’est la demande de Youri Djorkaeff aux stars du PSG.

Parvenu jusqu’en finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, le PSG n’a pas réussi à franchir la dernière marche, s’inclinant 1-0 face au Bayern Munich. Comme lors de certains matchs couperets, Kylian Mbappé et Neymar n’ont pas pesé sur la rencontre, et au contraire ont rendu une copie décevante. La frappe ratée du Français à bout portant face à Neuer ou les ballons perdues par le Brésilien ont marqué les esprits. Cela pèse dans l’analyse finale de Youri Djorkaeff, interrogé par France Football sur ce qu’il manque au PSG pour enfin gagner la C1. Et tout tourne autour des deux stars du club, qui doivent encore frapper plus fort dans les moments cruciaux.

« Ce sont des attaquants et c’est plus facile à juger qu’un défenseur ou un milieu lors d’un grand match : on regarde les stats. Et on constate qu’ils ont manqué pas mal d’occasions de tuer les matches. Dans cette équipe du PSG, ce sont eux qui donnent le tempo. C’est logique puisqu’ils sont le point fort. Mais ils doivent le donner constamment, car dès que l’un d’entre eux relâche un peu, les conséquences sont importantes. Il n’y a pas de solution de rechange », a prévenu le Snake, vainqueur de la C2 avec le PSG en 1996, et qui était connu lui pour sa discrétion sur le terrain, mais sa faculté à finir cliniquement les actions quand les occasions se présentaient.