PSG : Neymar et les Ultras, on oublie les insultes !

Insulté au Parc des Princes en début de saison, Neymar a inversé la tendance. Le Collectif Ultras Paris admet que l'attitude du Brésilien contre Dortmund change la donne.

« Neymar casse toi », « 20ME pour rejoindre Messi, pas de putain à Paris », « Ton nom sur la Tour Eiffel, les millions d’euros sur tes comptes, tes virées open-bar, bienvenue en enfer, Calimero ! », en début de saison Neymar avait pris cher au Parc des Princes, tout cela avec des chants peu à l'honneur de la star brésilienne du PSG et de sa famille. Après le feuilleton du mercato estival 2019, l'attaquant de la Seleçao et du Paris SG s’était mis Auteuil à dos, et pas qu’un peu, au point même que le divorce semblait inéluctable pour le plus grand bonheur de la presse espagnole. Mais huit mois plus tard, la situation s’est singulièrement inversée, et depuis mercredi soir, Neymar a même relié le fil avec les supporters les plus acharnés du Paris Saint-Germain.

Ce dimanche, le président du Collectif Ultras Paris ne s’enflamme pas pour Neymar, mais il admet que ce dernier a marqué des points. « Neymar, le voir là, après tout ce qui s'est passé, c'est une image forte. On avait besoin de cette communion, de cette union, c'était important », explique, dans Le Parisien, Romain Mabille. Un autre supporter interrogé par le quotidien francilien se fait un peu plus explicite : « Cet été il nous fait la misère ce fils de pute, mais vu sa prestation, on est obligé de l'aimer. » Tout cela en attendant de savoir comment va se finir la saison en Ligue des champions.