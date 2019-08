PSG : Neymar « fils de p.... », les Ultras craquent !

Dans : PSG, Ligue 1.

Si une petite banderole « Neymar casse toi » en plein virage Auteuil donnait le ton, le Collectif Ultras Paris n'a pas tardé à faire savoir ce qu'il pensait de la star brésilienne du Paris Saint-Germain et de son désir affirmé de quitter le PSG pour repartir au FC Barcelone ou ailleurs. Avant même la fin du premier quart d'heure de jeu, des « Neymar, hijo de puta ! Neymar, hijo de puta ! » sont tombés de la tribune où sont regroupés les plus chauds supporters du Paris SG. Cette semaine, le CUP n'avait pas souhaité faire connaître au Parisien ses intentions pour le match de ce dimanche soir, mais même si Neymar a déclaré forfait pour cette rencontre inaugurale, le message des Ultras du PSG a le mérite de ne pas être ambigu.

Et après ce premier chant injurieux, une banderole, sortie toujours à Auteuil, a enfoncé le clou. « Neymar se faire taper par une pute n’arrive pas qu’en Remontada. Tu t’en souviens ? », indiquait ce message faisant référence à des événements récents. Le divorce est donc total entre les supporters parisiens et Neymar, plus rien ne semble désormais devoir empêcher le départ du joueur brésilien indésirable dans son propre stade.