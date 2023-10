PSG ‍: Carlos Soler vendu 20 ME, c'est Noël avant l'heure

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Carlos Soler aurait pu profiter de la nomination de Luis Enrique au PSG pour retrouver du temps de jeu mais ce n’est pas le cas. Un départ lors du mercato hivernal est donc à l’étude pour l’international espagnol de 26 ans.

Depuis son transfert au Paris Saint-Germain pour 18 millions d’euros il y a un an, Carlos Soler est en grosse difficulté. De capitaine à Valence, l’international espagnol a été rétrogradé à un rôle de remplaçant dans la capitale française. Avec la nomination de Luis Enrique, un entraîneur qu’il connait pour l’avoir côtoyé en sélection espagnole, on aurait pu légitimement penser que Carlos Soler allait obtenir un temps de jeu plus conséquent au PSG. Mais ce n’est pas du tout le cas, le milieu de terrain offensif n’ayant que 110 petites minutes au compteur depuis le début de la saison 2023-2024 en Ligue 1.

Un départ est plus que jamais dans les tuyaux dès le mercato hivernal car Carlos Soler ne peut pas se permettre de faire durer cette situation alors qu’il ambitionne de disputer l’Euro 2024 avec l’Espagne dans huit mois. En l’état, il sait qu’il n’a aucune chance d’être sélectionné par Luis de la Fuente. Cette situation est bien connue des clubs européens et plusieurs ont pris des renseignements au cours des derniers jours. C’est le cas de l’Atlético de Madrid ou encore du FC Valence mais également de la Juventus Turin. D’après les informations de Sport Italia, la Vieille Dame est d’ailleurs la plus active dans le dossier du milieu de terrain parisien à tel point qu’une offre de prêt avec une option d’achat à hauteur de 20 millions d’euros est évoquée.

La Juventus Turin prête à dégainer pour Carlos Soler

Un an après avoir réalisé un deal de cette envergure pour Leandro Paredes, la Juventus Turin pourrait remettre cela avec un autre indésirable du PSG, cette fois Carlos Soler. Mais pour les dirigeants parisiens, cette option n'est intéressante que si le prêt du joueur se transforme en transfert définitif à la fin de la saison. C’est précisément sur ces points que les discussions vont porter dans les semaines à venir entre la Juventus Turin et le Paris Saint-Germain. Carlos Soler de son côté ne serait pas contre l’idée de gratter du temps de jeu dans un club de la dimension de la Juve. Reste maintenant à voir si les discussions aboutiront sur un accord ou pas.