PSG : Neymar et le Barça, la partie de poker du mercato 2020 ?

Dans : PSG.

En reformant la MSN le temps d’une soirée, Neymar a totalement relancé les rumeurs dans la rubrique mercato. De quoi envisager la reprise du feuilleton avec le FC Barcelone et le PSG.

Le geste de Neymar n’était pas anodin. En publiant une photo de lui en compagnie de Lionel Messi et de Luis Suarez, qui fêtait ses 10 ans de mariage en Uruguay, l’attaquant du Paris Saint-Germain connaissait parfaitement les conséquences. L’image a en effet agité la presse espagnole, persuadée que le Brésilien a envoyé un double message. Le premier est évidemment adressé au FC Barcelone, à qui il demande un effort pour le récupérer. Quant au deuxième, il concerne le Paris Saint-Germain, principal décideur de son avenir. Reste à savoir si le club catalan reviendra à la charge l’été prochain.

Rien n’est moins sûr selon Marca, qui rappelle que le Barça avait tenté sa chance pour faire plaisir à ses cadres, mais sans grande conviction. Quelques mois plus tard, les comptes blaugrana ne permettraient toujours pas une telle folie. Cette situation n’empêche pourtant pas la direction d’envisager publiquement le retour de Neymar qui, lui, assure qu’il n’a aucune raison de vouloir quitter le Paris Saint-Germain alors que la photo publiée semble contredire ses déclarations. Autant dire que le joueur le plus cher de l’histoire et le Barça se dirigent vers une nouvelle partie de poker. Mais pas sûr que cette deuxième manche amuse les dirigeants parisiens…