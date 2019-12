PSG : Neymar reforme la MSN, cette photo fait du bruit !

Dans : PSG.

Invité aux 10 ans de mariage de l'attaquant Luis Suarez, Neymar a pu retrouver d’anciens coéquipiers du FC Barcelone. L’occasion pour le Brésilien de partager ce souvenir et d’alimenter les rumeurs…

Comme annoncé cette semaine, Neymar s’est bien rendu en Uruguay ce jeudi. L’attaquant du Paris Saint-Germain a profité de la trêve hivernale pour se rendre aux 10 ans de mariage de Luis Suarez et de sa femme Sofia Balbi. Une énorme fiesta où près de 200 personnes étaient invitées, à commencer par certains joueurs du FC Barcelone. Sans surprise, son complice argentin Lionel Messi était lui aussi de la partie. C’était donc l’occasion de revoir le fameux trio « MSN » réuni. Une scène capturée en image et immédiatement partagée par l’international brésilien sur les réseaux sociaux.

Autant dire que la presse espagnole, à commencer par Mundo Deportivo, y voit un indice supplémentaire sur son envie de revenir au Barça. D’autant que selon nos confrères catalans, Neymar, forcément ravi de revoir ses amis Messi et Suarez, s’est également amusé avec les Blaugrana Sergio Busquets et Jordi Alba pendant cette fête organisée dans un hôtel. Certains confirmeront donc que les cadres du Barça sont bel et bien favorables à son retour dans l’effectif. Quant à Neymar, cette réunion lui permettra peut-être d’ajouter quelques souvenirs dans son salon, où une photo encadrée de la « MSN » a été aperçue dans une de ses publications.