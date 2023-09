Un salaire indigne, le PSG l'avoue

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Révélé aux yeux de l'Europe la saison passée, Warren Zaïre-Emery s'impose comme un titulaire indiscutable du Paris Saint-Germain sous les ordres de Luis Enrique. Le club de la capitale craint de le perdre et souhaite le prolonger avec un salaire plus conforme à son nouveau statut.

Malgré ses 17 ans, Warren Zaïre-Emery est titulaire au sein du club le plus ambitieux de France. Le milieu de terrain a disputé l'intégralité des rencontres du PSG cette saison et ne cesse de prendre de l'importance. Si Galtier l'a lancé dans le grand bain, c'est bien Luis Enrique qui fait de lui un élément essentiel de Paris. Le titi parisien est désormais l'un des joueurs les plus utiles au PSG. Forcément, un tel joyau avec une telle maturité est convoité. Les plus gros clubs européens, comme Manchester City par exemple, souhaitent se l'arracher, et le PSG est conscient de ça, car le contrat de Zaïre-Emery expire en juin 2025. Une date qui approche rapidement et qui fait frémir les Parisiens.

Le PSG prend les devants avec Zaïre-Emery

Selon les informations de RMC Sport, le PSG compte proposer une offre de prolongation à Zaïre-Emery. Son salaire ne correspond plus du tout à la position qu'il a prise au sein de Paris et les dirigeants ambitionnent de lui offrir une rémunération à la hauteur de son talent. De plus, le nouveau capitaine des espoirs a souvent fait allusion à son attachement envers son club de cœur, preuve supplémentaire que le PSG doit tout faire pour le conserver. Le jeune milieu de terrain étant désormais considéré comme intransférable par la direction, des négociations ont déjà commencé entre les différentes parties pour cette fameuse prolongation qui est tant importante pour le PSG. Le dossier devrait assurément se régler dans les prochaines semaines. Le numéro 33 du club de la capitale prend de l'épaisseur à Paris, les rivaux sont prévenus.