PSG : Neymar en mission, une légende lâche un grand oui

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Dans quelques mois maintenant, la Coupe du monde au Qatar ouvrira ses portes. Parmi les favoris pour le titre, le Brésil de Tite et Neymar Jr.

Qui succédera à l'équipe de France au palmarès de la Coupe du monde en décembre 2022 ? Les hommes de Didier Deschamps auront une belle chance de faire un doublé. Mais les Bleus ne sont pas les seuls à avoir des arguments pour rêver de remporter ce Mondial hivernal. En effet, le Brésil est dans une très belle forme et peut se targuer d'être à la première place du classement FIFA. Forcément, du côté des fans auriverde, on pense fortement qu'un sixième sacre mondial au Qatar est plus que jamais réalisable. Surtout que certains joueurs seront en mission pour faire gagner le Brésil. On peut par exemple citer Neymar. A 30 ans et avec un physique de plus en plus fragile, le joueur du PSG fait logiquement de cette Coupe du monde un objectif majeur de sa saison. Selon Ronaldo, l'ancien joueur du Barça peut être le facteur X du Brésil lors du Mondial.

Ronaldo compte sur Neymar

Há 9 anos atrás Neymar era campeão, melhor jogador da competição e melhor jogador da final da Copa das Confederações pic.twitter.com/KjsstFU5yi — Jantadas Neymar (@JantadasNey) July 1, 2022

Au cours d'une interview accordée à O Dia, la légende brésilienne s'est en effet livrée sur les chances du Brésil au Qatar. « Je pense que le Brésil arrive en tant que favori. Et je pense que si Neymar arrive à 100% physiquement, nous aurons de grandes chances d'être champions du monde », a notamment indiqué Ronaldo, impatient d'assister à un tel événement. Sur sa lancée, le double vainqueur de la Coupe du monde (1994, 2002) s'est aussi exprimé sur les rumeurs de transfert autour de Neymar Jr au PSG. Des rumeurs qui surprennent Ronaldo, même si : « Je ne sais pas vraiment ce qu'il se passe à l'heure actuelle. Je ne crois pas que le PSG se séparera de lui. De toute façon, Neymar est une star, et il n'aura pas de problèmes pour trouver un club ». Si Luis Campos n'est pas un fan de son profil, Neymar ne compte pas partir du PSG. Selon L'Equipe, il a même activé l'option dans son contrat qui lui permet d'être désormais lié au club de la capitale jusqu'en 2027. En plus de ça, un départ en Premier League n'est pas dans ses envies. Seul un retour au Barça aurait de quoi le charmer. Mais les finances catalanes ne permettront pas de pouvoir recruter Neymar, qui semble déterminé à mettre tous les ingrédients de son côté pour atteindre son meilleur niveau pour la Coupe du monde au Qatar.