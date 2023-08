PSG ‍: Zéro culture, zéro histoire, le Qatar prend une gifle

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Racheté par le Qatar il y a douze ans, le Paris Saint-Germain traverse une incroyable zone de turbulences à moins d'une semaine de la reprise de la saison 2022-2023. Au point même que gagner la Ligue des champions n'est plus réellement un objectif cette saison. Alain Giresse s'inquiète pour le club de la capitale.

Légende vivante du football français, Alain Giresse a également été un bref entraîneur du Paris Saint-Germain, Charles Biétry le faisant venir sur le banc du club de la capitale en 1998 lorsque le journaliste de Canal+ a pris les commandes du PSG. Du haut de ses 71 ans, celui qui jusqu’en juin dernier était encore le sélectionneur du Kosovo, suit de très près l’actualité du football, et donc celle des champions de France. Et ce dimanche, dans un entretien accordé au JDD, l’ancien international tricolore, membre du célèbre carré magique composé avec Michel Platini, Jean Tigana et Luis Fernandez, évoque la situation actuelle du Paris Saint-Germain. L’occasion pour Alain Giresse de confier sa déception de voir la manière dont le club est géré par Nasser Al-Khelaifi et le Qatar, Gigi ne comprenant pas où veut en venir le propriétaire du PSG.

Alain Giresse a bien du mal à voir une logique dans tout cela, et encore plus cette saison. « La leçon est que le Qatar ne parvient pas à mettre en place une équipe qui rayonne au plan des résultats internationaux. Ce club souffre par son manque d'organi­sation directionnelle, structurelle, par ses changements continus. Les plus grands clubs sont des institutions avec une histoire, une culture. Je n'en vois pas au PSG, et je le regrette. Les années passent et les mêmes questions, les mêmes incertitudes reviennent au début de chaque saison ... Si Briguer la Ligue des Champions est une illusion pour le PSG ? Non, je ne peux pas affirmer cela. Le PSG et son propriétaire doivent avoir cette perspective en tête, toujours, mais pour cela, il convient de redresser la barre en se positionnant autrement. Et j'en reviens à la réalité du terrain, c'est là que tout se joue avec des joueurs brillants, complémentaires et concernés », explique l'ancien milieu de terrain international tricolore. Chez les supporters, ils commencent également à être nombreux, ceux qui se posent les mêmes questions.