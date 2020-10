PSG : Neymar en fauteuil, la phrase choc signée Courbis !

Dans : PSG.

Auteur d’un triplé face au Pérou mercredi, Neymar a dépassé Ronaldo au nombre de buts inscrits avec la sélection du Brésil.

Avec 64 buts au compteur, l’attaquant du Paris Saint-Germain se classe à la deuxième position de ce prestigieux classement. Désormais, seul le roi Pelé figure devant l’ancienne star du FC Barcelone avec 77 buts. Sauf cataclysme, Neymar parviendra probablement à dépasser l’un des plus grands footballeurs de l’histoire du football. Cela étant, les comparaisons entre Neymar et Pelé n’ont aucun intérêt selon Rolland Courbis, lequel n’a pas manqué de souligner que l’attitude parfois irrespectueuse de la star du PSG, avec de nombreuses provocations à la clé, lui aurait coûté de graves ennuis à l’époques où Pelé était en activité.

« Neymar, à l'époque de Pelé dans les années 60, il finit dans un fauteuil roulant ! Je n'ai jamais vu Pelé chambrer ou vouloir ridiculiser quelqu'un. Il a encore des progrès à faire. J'espère aussi que l'entraîneur et le sélectionneur cherchent à lui faire comprendre qu'il ne peut pas faire un exploit à chaque fois qu'il touche le ballon. Cela évitera certaines blessures » a lâché sur RMC l’ancien entraîneur de Montpellier et du Stade Rennais, pour qui Neymar aurait sans doute eu quelques petits pépins avec une telle attitude dans les années 1960. Reste maintenant à voir si le meneur de jeu de la sélection brésilienne et du Paris Saint-Germain parviendra à épurer davantage son jeu dans les semaines et les mois à venir afin de parvenir à être encore plus décisif. Quoi qu’il en soit, l’incroyable record des 77 buts inscrits par Pelé sous le maillot jaune et vert sera quasiment inévitablement battu par Neymar, dont les chiffres en sélection sont absolument dingues.