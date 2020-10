PSG : Neymar une légende ? C'est pas Ronaldo quand même

Dans : PSG.

Alors qu’il a battu Ronaldo dans la hiérarchie des meilleurs buteurs avec la sélection brésilienne, Neymar n’a pas encore propulsé sa sélection sur le toit du monde. Un terrible constat.

Avec le maillot du PSG comme avec celui du Brésil, Neymar marche sur l’eau. Loin de la capitale française, tunique jaune sur le dos, le Brésilien a inscrit un triplé dans la nuit de mardi à mercredi face au Pérou (4-2). Des réalisations qui lui permettent de totaliser 64 buts en sélection et de doubler Ronaldo, désormais troisième meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao. Neymar tentera désormais d’aller battre Pelé et ses 77 réalisations. Les statistiques du Parisien en sélection n’émerveillent cependant pas Eric Di Meco. Le consultant pour RMC, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, établit le bilan du joueur en sélection par ses titres, et là, c’est une autre histoire.

« Quand je dis que Neymar n’est pas dans les dix meilleurs joueurs brésiliens de l’histoire, ça ne veut pas dire qu’il est nul mais ça veut dire que c’est un pays qui a généré des monstres ! Le problème de Neymar, c’est que pour le moment, il n’a pas fait comme certains. Par exemple, pour moi, le Brésil est favori de la dernière Coupe du Monde, ils n’arrivent même pas en demi-finale. S’il ne fait pas gagner le Brésil, et bien il ne sera pas dans les dix », a-t-il déclaré dans le Super Moscato Show. A ce jeu-là, Ronaldo est bien loin devant Neymar, avec quatre trophées majeurs remportés (2 Coupes du Monde et 2 Copa America). En effet, la Coupe des Confédérations et les JO 2016 de l’ancien joueur de Santos ne peuvent rivaliser.