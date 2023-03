PSG : Neymar écarté contre Munich, il lance une bombe

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Pas encore remis de sa sérieuse blessure à la cheville contractée contre Lille il y a deux semaines, Neymar ne jouera pas contre le Bayern Munich à l'Allianz Arena mercredi soir. Une décision d'autant plus facile à prendre que les dirigeants parisiens ne comptaient pas sur lui.

Neymar étaient bien présent samedi soir au Parc des Princes où il a assisté à la victoire de son équipe face à Nantes (4-2), et au 201e but de son coéquipier Kylian Mbappé, mais la star brésilienne était confortablement installée dans les tribunes et pas sur le terrain. Encore une fois touché à la cheville, c’était lors du fameux match contre Lille, le numéro 10 du PSG doit récupérer et il se déplace encore avec des béquilles, ce qui n’annonce pas un retour imminent dans le groupe de Christophe Galtier. Autrement dit, Neymar est forfait pour le match de Ligue des champions à Munich, laissant le soin à Lionel Messi et Kylian Mbappé d’essayer de qualifier le leader de la Ligue 1 pour les quarts de finale. Mais à en croire un journaliste du Parisien, cette blessure de l’ancien Barcelonais arrange bien tout le monde, car à priori le staff du PSG était prêt à frapper fort.

Neymar absent, le PSG adore

Lors de l’Equipe du Soir, Dominique Sévérac a lancé une véritable bombe en affirmant que Christophe Galtier n’aurait pas fait appel à celui qu’il appelle Ney quelle que soit sa forme physique. « Le club avait décidé que même si Neymar avait été rétabli pour le match de mercredi à Munich, il n’aurait pas joué. Quoi qu’il arrive, il ne serait sans doute pas rentré en jeu parce qu’ils ont trouvé que le match au Vélodrome contre Marseille avait changé le décor du Paris Saint-Germain de plusieurs façons. A la fois, cela remet au centre la relation Messi-Mbappé, elle devient exclusive, elle a permis de libérer Vitinha et Fabian Ruiz, car au sein du trio de devant, celui qui est le plus énervé et le plus insultant avec les autres, c’est Neymar. Neymar a plusieurs fois insulté Vitinha et d’autres joueurs dans la chaleur d’un match, et même si cela arrive souvent dans des matchs que les joueurs se parlent de manière virulente. Neymar n’aurait pas joué quoi qu’il arrive, même si attention, la vérité du 8 mars à Munich n’est pas celle du mois d’avril… », a précisé le journaliste du quotidien francilien, lequel n’a pas reçu que des compliments sur sa supposée information.

Premier à dégainer contre Dominique Sévérac, Nicolas Puiravau, et il n’a pas été tendre. « Le pire, c'est qu'il doit vraiment croire à toutes les conneries qu'il raconte », a lancé l’éminent membre du collectif Paris United, qui n'est pourtant pas un fan transi de l'attaquant brésilien, avant que cela se déchaîne sur les réseaux sociaux à l’encontre du journaliste qui suit l’actualité du PSG pour Le Parisien. « Forcément personne ne viendra contredire les dires de Monsieur. Puisque personne ne sait d'où il tient ses "infos". Et puis pratique de balancer ça mais que Neymar est forfait. La misère du journalisme.. », « Le mec est comme Riolo, il prend les faits (victoire à Marseille, blessure de Neymar, confiance retrouvée) et remixe la réalité en inventant une histoire à raconter sans avoir aucune source. C'est ça le journalisme en 2023 ? Et le pire c'est qu'il est sûr de ce qu'il dit », les critiques sont nombreuses, même s’il est vrai que les supporters de Neymar sont très actifs sur Twitter et ne supportent pas qu'on s'attaque à leur chouchou.