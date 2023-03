Le PSG meilleur sans Neymar, Djellit scandalisé

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Mercredi soir prochain, le PSG jouera une grosse partie de sa saison face au Bayern Munich en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Une rencontre que ne disputera pas Neymar Jr.

Le PSG va bien mieux depuis quelques jours. Le récent succès face à l'OM dans le Classique a eu de quoi redonner confiance à un groupe fragile collectivement. Face aux Phocéens, les hommes de Christophe Galtier auront montré une belle force de caractère et une lucidité intéressante. Une performance XXL qui plus est faite sans Neymar Jr, blessé à la cheville. D'ailleurs, le Brésilien ne sera pas apte pour le huitième de finale retour de Ligue des champions mercredi soir face au Bayern Munich. Un coup dur qui pourrait néanmoins arranger le PSG tactiquement. En effet, les champions de France joueront probablement avec deux attaquants et trois milieux de terrain. De quoi retrouver plus d'équilibre dans leur jeu. Mais si certains se réjouissent de l'absence de Neymar, Nabil Djellit est lui plus mesuré.

Neymar absent, Galtier attendu au tournant

Se réjouir de l’absence de Neymar…

Notre communauté est vraiment étrange.

Perso, je préfère quand il est apte à jouer. pic.twitter.com/KJlxG5MOtC — TIGROU 🐯 (@Tigrou27400) March 3, 2023

Sur l'antenne de La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet donné son avis sur le sujet. « Pour moi, c’est une déception qu’il ne soit pas là parce que c’est un joueur qui émerveille. Je me souviens que la dernière fois que Neymar a joué à Munich, je crois qu’il n’avait pas été si mauvais que cela. Il y en a qui se félicitent du fait qu’il ne soit pas là pour des questions d’équilibre, mais si tout le monde faisait un peu plus d’efforts on ne se poserait pas ce genre de questions. Et je pense que dans le rapport de force, quand vous voyez Neymar en face, moi je suis désolé, mais si je suis l’adversaire, cela ne me rassure pas forcément. C’est à l’entraîneur de trouver des solutions pour que tout le monde puisse cohabiter au mieux. Donc je trouve que c’est une mauvaise nouvelle qu’il ne soit pas présent », a notamment indiqué Nabil Djellit, curieux de voir quel plan tactique mettra Galtier en place pour tenter de renverser le résultat face au Bayern Munich. Sachant qu'encore une fois, Kylian Mbappé devrait avoir son importance.