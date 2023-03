Sergio Ramos laisse quelques millions au PSG

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Arrivé au PSG en 2021, Sergio Ramos a mis longtemps avant de retrouver sa forme d'antan. Le défenseur central est cependant est fin de contrat en juin prochain et ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir.

Lors de sa première saison au PSG, Sergio Ramos a rencontré les mêmes problèmes que durant sa dernière année au Real Madrid. Des problèmes physiques. Cette saison, l'Espagnol est redevenu plus solide et a disputé 35 matchs avec le PSG. Malgré l'élimination en Ligue des Champions face au Bayern Munich, le champion du monde a été l'un des rares Parisiens à être au niveau durant la double confrontation. Un détail qui pourrait peser dans la balance sur la question de sa prolongation. En effet, Sergio Ramos est en fin de contrat en juin prochain avec Paris et n'a toujours pas reçu la moindre offre de prolongation. Pourtant, selon les informations de Mundo Deportivo, le joueur de 36 ans n'est pas pressé.

Ramos est serein pour sa prolongation au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergio Ramos (@sergioramos)

Le média espagnol affirme que Sergio Ramos n'est pas inquiet concernant sa prolongation. L'ancien international espagnol (180 sélections) sait que s'il reçoit une proposition pour prolonger son contrat, il devra baisser son salaire. Une option qui ne semble pas déplaire à l'ancien capitaine du Real Madrid qui culmine à plus de 10 millions d'euros par an depuis sa signature à Paris. L'ancien joueur du Real Madrid serait prêt à baisser son salaire pour rester dans le club de la capitale. Sergio Ramos a toutefois des portes de sortie si le PSG décide de ne pas prolonger la collaboration avec le natif de Camas. Sergio Ramos reste très apprécié aux États-Unis. Plusieurs clubs de MLS rêvent de l'attirer tout comme Al Nassr qui souhaite reformer le duo madrilène avec Cristiano Ronaldo. Le PSG doit également gérer le cas de la prolongation de Lionel Messi. Si Sergio Ramos quitte définitivement Paris en juin, ce dernier aura l'opportunité de choisir entre la MLS et l'Arabie saoudite pour terminer sa carrière.