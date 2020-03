PSG : Neymar doit revenir à Barcelone, parole de légende

Dans : PSG.

Désireux de rajeunir son attaque lors du prochain mercato estival, le FC Barcelone cible toujours Neymar.

Chez les supporters catalans, le potentiel retour de l’actuel meneur de jeu du PSG ne fait toutefois pas l’unanimité. Pourtant, l’international brésilien est sans conteste le joueur qu’il faut à Barcelone pour redynamiser son attaque. Et ce n’est pas n’importe qui qui le dit puisque dans une interview accordée au journal catalan La Vanguardia, Xavi, régulièrement cité comme le possible futur entraîneur du Barça, s’est exprimé en faveur d’un retour de Neymar au Camp Nou.

« J'ai clairement indiqué que je voulais retourner au Barça, je suis très enthousiaste. Je leur ai fait comprendre que je me voyais dans un projet qui partirait de zéro et dans lequel la prise de décision serait mienne. Il ne peut y avoir personne de toxique dans les vestiaires. J'aimerais travailler avec des personnes en qui j'ai confiance, avec lesquelles il y a de la loyauté et qui sont des personnes valables. Carles Puyol et Jordi Cruyff. Je ne veux pas décider seul. Ici (au Qatar), nous prenons des décisions avec le personnel... C'est une structure horizontale, de consensus. Bien que j'ai le dernier mot. Une grande partie du groupe est extraordinaire. (...) La base est très bonne. Je signerais des joueurs comme Neymar. Il n'y a pas besoin de beaucoup de nouveaux : j’aime aussi beaucoup Jadon Sancho et Serge Gnabry » a indiqué Xavi. Il faudrait toutefois peut-être prévenir l’ancienne légende du FC Barcelone que le club blaugrana, en grande difficulté financière, aura bien du mal à recruter les trois attaquants lors du prochain mercato.