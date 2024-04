PSG ‍: Eric Carrière est de retour, c'est Vitinha

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Buteur contre le Barça mercredi, Vitinha est en grande forme au PSG. Jugé faible la saison passée, le milieu portugais a enfin pris ses marques. Ce n'est pas étonnant pour l'ancien joueur Mario Silva qui estime que Vitinha a été trop vite sous-estimé.

Au PSG, les milieux de terrain ont chacun leur temps fort et à tour de rôle. Après Manuel Ugarte puis Warren Zaire-Emery, c'est désormais Vitinha qui prend la lumière. Le Portugais est irrésistible en ce moment à Paris. Il a déjà atteint les 7 buts en Ligue 1 avec une belle réalisation face à l'OM récemment. En Ligue des champions, il a aussi été décisif cette semaine, marquant son premier but de la saison contre Barcelone. Une réalisation qui permettait alors au PSG de prendre l'avantage avant une fin de match bâclée. Elle confirme toutefois que Vitinha est bien à la hauteur des grands matchs, ce qui n'était pas évident la saison passée.

Vitinha, le joueur intelligent du PSG

Petit et pas très solide physiquement, Vitinha n'est pas connu pour sa vitesse de course. De quoi engendrer certaines critiques violentes concernant son niveau au PSG. Ces attaques ont été injustes et précipitées selon Mario Silva. L'ancien joueur portugais, champion de France 2001 avec Nantes, a analysé le jeu de Vitinha dans L'Equipe. Le milieu portugais du PSG lui fait penser à Eric Carrière, son ancien coéquipier nantais. Deux joueurs lents dans leurs déplacements mais très bons techniquement avec une vision du jeu au-dessus des autres.

« C'est un joueur de haute qualité collective, qui pense toujours au jeu, à la manière de désorganiser l'adversaire, qui donne de la fluidité parce qu'il sait quand il faut accélérer ou pas. Comme Éric, Vitinha ne court pas vite mais il court beaucoup, et il va vite dans la tête. Parfois c'est plus important de penser vite, d'exécuter vite, d'être intelligent dans son positionnement, que d'aller vite. Comme on dit ici, parfois le chemin direct va par là mais on ira plus vite en passant par ici », a t-il indiqué dans le quotidien sportif français. Le genre de joueurs qu'apprécie Luis Enrique et dont il aura besoin mardi soir pour renverser le quart de finale de Ligue des champions contre le FC Barcelone. Dans ce cas-là, ils ne seront plus nombreux à remettre en cause Vitinha au PSG.