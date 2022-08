PSG : Neymar défie Al-Khelaifi, préparez le pop-corn !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Étincelant contre Nantes et auteur d'un doublé, Neymar sait que son avenir au PSG n'est pas garanti. Cependant, le joueur brésilien a mis une pression énorme sur Nasser Al-Khelaifi.

L’impression visuelle donnée par Neymar depuis le début des matchs de préparation du Paris Saint-Germain s’est confirmée lors du Trophée des champions. Oui, le numéro 10 brésilien affiche une forme rarement vue à ce stade de la saison depuis qu’il a signé au PSG en 2017. Visiblement à l’aise dans le schéma tactique mis en place par Christophe Galtier, et bien dans sa peau, l’attaquant a marqué deux buts lors de la victoire contre Nantes et a surtout donné de gros espoirs à des supporters qui se prennent subitement à croire au miracle que serait le retour au sommet de celui qui a souvent déçu. Dans la foulée de la victoire contre Nantes, qu’il a animée en distribuant les médailles à ses coéquipiers, Neymar a directement adressé un message à Nasser Al-Khelaifi, lequel a fait savoir qu'il était disposé à le transférer. Sur Prime Vidéo, l’ancien joueur du Barça a annoncé la couleur.

Neymar fait le show après PSG-Nantes

S’exprimant dans un premier temps concernant Lionel Messi, Neymar a ensuite ouvertement fait savoir que sans lui, le Paris Saint-Germain n’aura pas la même puissance lors de cette saison qui a débuté par un premier trophée. Une mise en garde polie, mais directe, à Luis Campos et aux dirigeants qataris. « Je ne crois pas que l’on ait un nouveau Messi, les gens parlent beaucoup sans savoir ce qu'il se passe au jour le jour. Leo c'est Leo pour toujours, il ne changera pas et restera un joueur qui fera des différences. J'espère que cette saison, on restera tous les trois, et que ça se passera bien. Si Kylian, Leo et moi on est bien, le PSG ira bien », a clairement prévenu un Neymar tout sourire, mais décidé à démontrer qu'il ne voulait pas partir du PSG et que s'il doit quitter Paris ce sera contre sa propre volonté.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

On ne sait pas si ces propos vont changer la donne concernant l'avenir de Neymar au Paris Saint-Germain, même s'il est vrai que pour l'instant Doha n'a reçu aucune offre sérieuse pour sa star brésilienne. Car le président du PSG avait été clair en juin dernier, aucun joueur n'est intransférable, surtout ceux qui dans le passé n'ont pas été à la hauteur des investissements financiers faits par le club de la capitale. Selon Le Parisien, Neymar et son entourage avaient été étonnés d'apprendre les propos de Nasser Al-Khelaifi, d'autant qu'au même moment le contrat du joueur était prolongé automatiquement d'une saison, soit jusqu'en 2027. En rappelant que sans lui, le Paris Saint-Germain ne pourrait pas être aussi fort, même en conservant Lionel Messi et Kylian Mbappé, Neymar colle évidemment un coup de pression sur le club, mais également sur lui-même. Car à la moindre sortie de route, le retour de bâton pourrait être violent. Ses moindres faits et gestes seront scrutés d'ici le 31 août minuit, mais en attendant, l'international brésilien a pris l'avantage.