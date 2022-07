Messi, Neymar, Sergio Ramos, le PSG déjà déchainé

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Trophée des Champions

A Tel-Aviv, PSG bat Nantes 4-0

Buts pour le PSG : Messi (22e), Neymar (45e et 82e sp), Sergio Ramos (57e)

Expulsion : Castelletto (82e) à Nantes

Contrairement à l’an dernier, le Paris Saint-Germain n’a fait qu’une bouchée de son adversaire lors du Trophée des Champions, s’imposant 4-0 face au FC Nantes.

Devant un public entièrement acquis à sa cause à Tel-Aviv, le champion de France n’a pas laissé le moindre doute. En l’absence de Mbappé, les autres stars ont pris le relai. Si les Canaris ont fait illusion quelques instants tant que le premier but n’était pas marqué, c’est bien Lafont qui se montrait rapidement inspiré pour sauver les siens. Jusqu’au dribble ravageur de Messi dans la surface pour le premier but terminé du droit (1-0, 22e). Dès lors, le PSG s’installait et doublait la mise sur un coup-franc bien travaillé de Neymar (2-0, 45e). Le suspense n’était déjà plus là mais les Parisiens se mettaient à l’abri avec une talonnade victorieuse de Sergio Ramos sur un ballon repoussé (3-0, 57e). Le dernier but revenait inévitablement au PSG, avec un Neymar très en jambes qui provoquait un pénalty qu’il transformait avec une frappe dont il a le secret (4-0, 82e). Un vrai récital pour une formation parisienne qui ne pouvait pas rêver de meilleur début de saison.