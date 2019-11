PSG : Ce que Nasser Al-Khelaïfi pense vraiment de Neymar

Dans : PSG.

Président du PSG depuis l’arrivée de QSI en 2011, Nasser Al-Khelaïfi n’a jamais caché qu’il avait une grande proximité avec certains joueurs qu’il admirait clairement.

C’était le cas avec Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Javier Pastore ou Marco Verratti. Il lui a parfois été reproché d’être trop à l’écoute des désirs de ses stars préférées, au point qu’un petit message bien placé de la part des joueurs pouvait faire changer les choses un peu trop facilement au sein du club. Ce temps est révolu depuis que le dirigeant qatari a compris que cela nuisait au PSG, et ce n’est pas Neymar qui pourra donc en profiter. Ce vendredi, le quotidien L’Equipe fait ainsi le tour de la galaxie Neymar, et souligne que les relations avec Nasser Al-Khelaïfi n’ont jamais été extraordinaires. S’il reconnait son talent, le dirigeant du PSG n’a jamais été proche du Brésilien.

« Entre Nasser al-Khelaïfi et le clan Neymar les relations se sont refroidies en raison de la farouche volonté de la star parisienne de quitter le PSG lors du dernier marché. Le président parisien a peu goûté le forcing mené par l'entourage, le père et l'agent (Pini Zahavi) de l'attaquant pour rejoindre Barcelone. Al-Khelaïfi n'a jamais eu de liens particuliers avec Neymar Junior comme il a pu en avoir, par le passé, avec certains joueurs du vestiaire. Le président du PSG apprécie le talent du footballeur et son caractère joyeux et généreux », a expliqué L’Equipe. Un excellent joueur plutôt sympa, voilà comme Nasser Al-Khelaïfi voit Neymar, loin de forcer son admiration comme certains anciens ou actuels joueurs majeurs du PSG.