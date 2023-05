« Guignols », « connerie », le PSG et Al-Khelaifi tabassés

Dans : PSG.

Le PSG sort d'une semaine pour le moins chaotique dont le point d'orgue aura été vendredi la vidéo dans laquelle Lionel Messi s'est excusé de son absence à l'entraînement. En attendant le match de dimanche à Troyes, Nasser Al-Khelaifi a les oreilles qui sifflent.

Être supporter du Paris Saint-Germain n’est pas un long fleuve tranquille, mais il faut bien admettre que cette saison le club de la capitale a fait fort. Après la défaite au Parc des Princes contre Lorient, la colère était déjà grande, mais l’épisode Messi, suivi de la manifestation des Ultras qui s’est poursuivie jusqu’au domicile de Neymar a fait encore franchir un palier à l’incompréhension qui entoure le PSG, et même la sidération. Même si Marquinhos et ses coéquipiers sont encore les favoris pour le titre de champion de France de Ligue 1, on serait à peine surpris de voir l’OM ou Lens passe finalement devant au classement. Alors, dans les colonnes du Parisien, Jérôme Alonzo, qui a porté le maillot du PSG pendant de longues saisons, craque totalement.

Le PSG un cirque permanent

Désormais consultant pour plusieurs médias, dont Prime Vidéo, l’ancien gardien de but avoue que le « cirque PSG » fait son bonheur dans ce rôle, réussissant à « inventer autant de trucs improbables ». Mais Jérôme Alonzo estime que cette semaine, Nasser Al-Khelaifi et les dirigeants parisiens ont encore franchi une étape dans la dinguerie. Évoquant la situation actuelle du Paris Saint-Germain dans les colonnes du Parisien, il craque complètement et vide son sac, estimant que cette fois c’en était trop et qu’il fallait que les choses changent radicalement.

« Dites-moi ce qui a changé depuis les « Guignols de l’info » il y a trente ans ? Rien. Paris a toujours été le club dont on aime se moquer et qui crée ses propres drames. Rien ne change jamais (...) Cette année, quand même, le PSG se surpasse dans la connerie. J’aime toujours ce club mais, maintenant, c’est parce qu’il me fait marrer au lieu de me faire vibrer, lance, dans le quotidien francilien, un Jérôme Alonzo, qui va ensuite plus loin dans la critique. Cette blagounette commence quand même à gonfler tout le monde (...) Ce qui s’est passé au Parc la semaine dernière contre Lorient est inimaginable. Comment ne pas avoir envie de se foutre d’eux ensuite. Et après, il y a le grand guignol de la sanction de Messi. Pendant douze ans de QSI, les mecs font ce qu’ils veulent et ont des petites sanctions. Que Messi soit sanctionné, c’est normal. Mais quinze jours d’interdiction d’aller au camp des Loges, cela n’a aucun sens quand on pense à tous ces joueurs qui ont trimballé le club et n’ont rien eu. La vérité, c’est que les dirigeants ne savaient pas comment dire à Messi qu’ils ne voulaient plus de lui et jouent les outragés. »

Pour Jérôme Alonzo, le Qatar a probablement voulu se refaire une image sur le dos de Lionel Messi en sortant ses muscles. Mais désormais, Nasser Al-Khelaifi va être attendu au tournant si ce genre d'événement se reproduit dans le futur. « Je fais le pari que le prochain qui fautera ne prendra pas deux semaines de suspension. Notez-le bien, je suis sûr de moi. Si c’est Kylian (Mbappé) qui fait ça l’an prochain et loupe un entraînement, je suis bien curieux de savoir si la sanction serait la même. C’est de l’enfumage, je le répète. L’image du PSG ? Celle d’un club amateur. » En attendant, Christophe Galtier a tout intérêt à ce que son équipe gagne dimanche à Troyes, sinon la semaine prochaine pourrait être encore plus folklorique du côté du Camp des Loges. Car cette fois, les Ultras ont clairement fait savoir qu'ils ne laisseraient plus rien passer.