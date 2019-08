PSG : Neymar, Coutinho, le Barça prépare l'assaut final !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

A chaque jour sa petite information sur le mercato de Neymar, et plus encore. Dans le viseur de Florentino Pérez au Real Madrid, l’international brésilien de 27 ans demeure la priorité du FC Barcelone durant ce mois d’août. Et si le club catalan manque de liquidités pour satisfaire l’appétit financier de Nasser Al-Khelaïfi, il n’a pas abdiqué. Loin de là même, selon la RAC 1 qui indique ce jeudi que l’intention du FC Barcelone est de lancer l’assaut final la semaine prochaine auprès du PSG afin de rafler la mise et de mettre fin à ce feuilleton qui traîne depuis près de deux mois.

Un temps annoncé proche d’Arsenal puis de Tottenham, Philippe Coutinho est toujours un joueur barcelonais et Josep Maria Bartomeu a ainsi l’intention de s’en servir afin de négocier la venue de Neymar. Pour le média espagnol, il est effectivement certain que l’ancien meneur de jeu de Liverpool serait inclus dans le deal, aux côtés de plusieurs autres joueurs dont les noms n’ont pas filtré. Aucune somme d’argent n’est par ailleurs évoquée mais nul doute que Paris, qui privilégie depuis le début des discussions une grosse somme en cash, ne donnera pas suite si Barcelone ne met pas sur la table de l’argent en plus de certains joueurs… A titre de comparaison, le Real Madrid a par exemple offert 120 ME + Luka Modric, selon les informations glanées mercredi par Sport.