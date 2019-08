PSG : Le Real Madrid offre Modric et 120ME pour Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Alerte générale du côté de la presse catalane. En effet, ce mercredi soir, Sport affirme que le Real Madrid pourrait obtenir la signature de Neymar dans le cadre d'une transaction qui serait proche de convaincre l'Emir du Qatar. Pour sceller ce transfert avec le Paris Saint-Germain, Florentino Perez aurait transmis à son ami Nasser Al-Khelaifi une offre de 120ME plus Luka Modric afin de valoriser cette opération à 180ME. Seul souci, Neymar ne semble pas vouloir partir au Real Madrid, la star brésilienne du PSG souhaitant prioritairement rejoindre le FC Barcelone. « Le président des Merengue, Florentino Perez, a tout mis en œuvre pour tenter de formaliser l'opération et pense qu'il pourra le faire lorsque le joueur donnera son feu vert. Le FC Barcelone a connaissance de cette opération et s'attend à ce que Neymar reste ferme dans son désir de jouer pour le Barça », précise Sport.

De son côté, le Real Madrid aurait offert un contrat de cinq ans à Neymar, avec un salaire XXL, mais le joueur n'a pas encore dit oui. Pour le FC Barcelone, les choses sont toujours bloquées, tant que Philippe Coutinho n'est pas parti. Et à 24h de la fin du mercato en Premier League, ce dernier refuse pour l'instant les solutions qui lui ont été proposées. Suspense.