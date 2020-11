PSG : Neymar au cœur d’un clash avec le Brésil ?

Dans : PSG.

Blessé aux adducteurs, Neymar manquera le déplacement à Leipzig en Ligue des Champions ainsi que la réception de Rennes.

Dans un communiqué médical publié mardi, le Paris Saint-Germain a donné des nouvelles de son meneur de jeu, indiquant que celui-ci serait de retour après la trêve internationale. Pour les médecins du PSG, il n’est donc pas question que Neymar reprenne la compétition avant au moins deux semaines. Or, l’ancien attaquant du FC Barcelone a été sélectionné par Tite pour les matchs du Brésil face au Venezuela et l’Uruguay, deux rencontres des éliminatoires à la Coupe du monde. Mardi après-midi, la Seleçao a officialisé les remplacements de Rodrigo Caio et d’Eder Militato par Felipe et Diego Carlos en raison d’une blessure au mollet pour le premier et d’un test positif au Covid-19 pour le second.

En revanche, la sélection brésilienne n’a, pour le moment, pas annoncé le forfait de Neymar pour les matchs internationaux du mois de novembre. Selon les informations du journal L’Equipe, le Paris Saint-Germain a contacté la fédération brésilienne afin de lui demander de ne pas convoquer Neymar. Mais pour l’heure, on ne sait pas quelle a été la réponse du staff de Tite, lequel convoque systématiquement la star du Paris Saint-Germain, même lorsque celle-ci est en méforme physique. Nul doute que les prochaines heures risquent d’être mouvementées et que Leonardo a de grandes chances de taper du poing sur la table si la fédération brésilienne venait à convoquer Neymar en le faisant voyager jusqu’en Amérique du Sud, en dépit de sa blessure aux adducteurs. Une situation comparable est crainte par le staff du PSG pour Kylian Mbappé, qui pourrait être convoqué avec l’Equipe de France malgré sa blessure à la cuisse. Autant d’éléments qui inquiètent dans la capitale française, à juste titre.