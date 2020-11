PSG : Ni Mbappé ni Neymar, Paris en panique à Leipzig ?

Dans : PSG.

Sorti en cours de match face à Nantes quand la différence était faite, Kylian Mbappé n’a pas simplement été ménagé en vue des échéances à venir.

L’attaquant français, qui se disait fatigué ces derniers jours devant l’absence de trêve entre les deux saisons, a fini par craquer physiquement. Sa cuisse droite avait simplement « tiré » selon ses aveux à Nantes ce samedi soir, laissant penser à Thomas Tuchel qu’il s’agissait d’une petite alerte capable de se résorber en quelques jours. Il n’en est rien. Mis au repos dimanche et lundi, le buteur du PSG n’est même pas certain de s’envoler pour Leipzig ce mardi avec la délégation parisienne. Alors que les prévisions étaient plutôt optimistes jusqu’à présent, l’évolution de sa blessure inquiète le staff parisien.

Chef du football à RTL, Philippe Sanfourche a même annoncé le forfait quasi-officiel du champion du monde, et pour probablement deux matchs au moins. Le PSG va donc devoir faire un premier choix rapide en ce qui concerne Mbappé, à savoir le prendre dans le groupe et voir si sa cuisse peut tenir pour aider Paris à faire un pas vers la qualification, ou bien le laisser le repos et s’assurer de sa pleine récupération, en cumulant les soins plutôt des trajets et du temps de jeu. La première réponse tombera très vite, et pourrait laisser Thomas Tuchel dans une situation très délicate. En effet, l’entraineur allemand est déjà privé de Neymar, Draxler et Icardi au minimum pour la rencontre à Leipzig. Voir un nouvel attaquant le quitter serait tout de même inquiétant à l’heure où le PSG n’est clairement pas aussi fringuant que d’habitude en phase de poule de Ligue des Champions.