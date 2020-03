PSG : Neymar au Barça, Messi ne pense qu'à ça !

Dans : PSG.

Loin d’être impérial cette saison au point d’avoir déjà changé d’entraineur, le FC Barcelone se préoccupe toujours autant de l’avenir de Neymar.

Le nom du numéro 10 du PSG revient de manière régulière dans les journaux catalans, et cela perturbe le vestiaire barcelonais. Considéré comme la cible numéro 1 de Josep Maria Bartomeu pour renforcer son club l’été prochain, Neymar était déjà ciblé en 2019. Sans réussite. A l’époque, Lionel Messi avait pris la parole pour faire comprendre qu’il aurait aimé que ses dirigeants fassent plus d’effort pour faire revenir son ami, visiblement malheureux à Paris. Et selon Mundo Deportivo, la complainte continue puisque trois joueurs ont fait remonter au président qu’il ne fallait pas lâcher prise dans ce dossier. Sans surprise, il s’agit de Lionel Messi, Gérard Piqué et Luis Suarez, trois des grands noms du FC Barcelone.

Une pression mise sur Bartomeu qui n’est pas forcément appréciée, d’autant que la cote de Neymar chez les socios n’est pas forcément optimale après le coup de 2017, où il était parti en payant sa clause libératoire grâce au PSG, tout en réclamant ensuite de nombreuses sommes d’argent, qu’il considère comme impayées. Tout cela pourrait bien sûr être oublié en cas de remariage, mais pour le moment, Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants du club ont leur mot à dire, le Brésilien étant encore sous contrat pour deux ans et demi avec le club de la capitale.