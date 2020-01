PSG : Neymar ou Messi partira, ça craint à Barcelone

Dans : PSG.

Au lendemain de la défaite du FC Barcelone à Valence, les médias espagnols sont consternés par le niveau affiché par l'équipe de Quique Setien. Et forcément le nom de Neymar revient partout.

Josep Maria Bartomeu ne s’attendait probablement pas à vivre une saison aussi compliquée aux commandes du FC Barcelone lorsque l’été dernier il avait officialisé la signature d’Antoine Griezmann. Même l’échec des discussions avec le Paris Saint-Germain concernant Neymar n’avait pas terni l’humeur du président du Barça. Mais si le club catalan n’est pas non plus au bord du gouffre, les prestations de l’équipe de Lionel Messi sont désolantes, le joueur argentin ne parvenant pas à masquer les lacunes criantes de Barcelone. Et le limogeage d’Ernesto Valverde et son remplacement par Quique Setien n'ont rien changé pour une formation privée en plus de Luis Suarez. Alors ce dimanche, outre des articles incendiaires pour le FC Barcelone, le nom de Neymar revient avec insistance.

Désormais, on considère au Barça que le cas Neymar est l'exemple de tout ce qui ne vas pas au sein du club catalan. « Espérer que le recrutement de Rodrigo règlera cette crise, ce n’est pas sérieux. Il coûte 60ME, il est souvent blessé, c’est une plaisanterie non ? On se demande même si la signature de Neymar ou Mbappé pourrait changer les choses. Mais il arrivera un jour ou Lionel Messi fera ses valises et quittera ce club qui n’a plus personne aux commandes. Samedi, il a encore été le meilleur, mais le groupe derrière lui n’a rien donné », explique David Sanchez dans Marca. Pour El Pais, Ramon Besa est tout aussi sévère et évoque lui aussi Neymar : « A Barcelone ce n’est pas un problème d’entraîneur ou de jeu, c’est un problème de dirigeants et de footballeurs, de structure sportive. Il faut arrêter de faire du trading et de jouer avec le possible retour de Neymar. » A ce rythme-là, on se demande si le Brésilien va sérieusement étudier la possibilité de repartir à Barcelone l'été prochain, même si le costume de sauveur peut le tenter.