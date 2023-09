Zaïre-Emery crève l’écran, le PSG félicite Galtier

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Titulaire indiscutable au PSG à seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery crève l’écran. Dimanche soir, il a encore été excellent contre l’OM.

Depuis le début de la saison, Warren Zaïre-Emery est indiscutable et cela aussi bien sous le maillot du Paris Saint-Germain que sous celui de l’Equipe de France Espoirs, où Thierry Henry l’a nommé capitaine dès le premier rassemblement. Dimanche soir, « WZE » aurait pu faire les frais du choix tactique de Luis Enrique de sacrifier un milieu de terrain pour aligner un attaquant de plus, en l’occurrence Bradley Barcola. Mais finalement, Warren Zaïre-Emery était bien titulaire dans l’entrejeu parisien. Et s’il a un peu moins brillé que l’énorme Manuel Ugarte, le jeune milieu de terrain tricolore a encore rendu une copie parfaite.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Warren Zaire-Emery (@wzairemery6)

A seulement 17 ans, ce qu’il réalise au plus haut niveau est tout simplement sidérant et ce n’est pas Luis Enrique qui va dire le contraire puisque dès la fin de la rencontre face à l’OM, l’ex-sélectionneur de l’Espagne a rendu un vibrant hommage à son Titi. « Warren est un joueur qui semble avoir 37ans, pas 17 ans. 37 ans ! C’est une grande chance pour moi d’arriver et de disposer d’un joueur de cette qualité. La saison dernière avec Monsieur Galtier, il a beaucoup joué. C’est évident que c’est un plaisir de l’avoir » a savouré Luis Enrique, rendant au passage un bref hommage à Christophe Galtier, avant de poursuivre.

Zaïre-Emery, un exemple à suivre au PSG selon Luis Enrique

« Pour moi, c’est un joueur très complet, très professionnel et il est un exemple de ce que doit un joueur qui sort du centre de formation, humble, travailleur, professionnel au maximum, très intelligent sur le terrain et qui joue toujours avec ses coéquipiers, ce qui est une chose importante. Et nous faisons en sorte de profiter de Warren pendant les matchs et les entraînements » a détaillé Luis Enrique, tout simplement ravi du rendement et de l’attitude de Zaïre-Emery depuis le début de la saison au PSG. Espérons que cela dure, d’autant plus que le Parc des Princes jubile de voir l’un des Titi du centre de formation exploser avec l’équipe première.