PSG : Neymar au Barça, le boss Lionel Messi est cash

Dans : PSG.

Début décembre, Neymar lâchait une bombe en dévoilant son envie de rejouer au côté de Lionel Messi dès la saison prochaine.

Dès cette déclaration de l’attaquant du PSG, intervenue après le succès acquis sur la pelouse de Manchester United, les médias européens ont évoqué un possible retour de Neymar à Barcelone. Mais de toute évidence, un come-back de l’international auriverde en Catalogne semble utopique. Et ce n’est pas Lionel Messi qui va dire le contraire. Interrogé sur la possibilité de voir revenir Neymar au Barça, La Pulga a été très cash, indiquant que le vice-champion d’Espagne en titre n’avait pas les moyens de payer un tel transfert. De toute évidence, il y a bien plus de chance que les deux hommes se retrouvent à Paris plutôt qu’au FC Barcelone…

« Le club va mal, très mal, ça va être difficile de revenir là où il était. Ça va être dur de ramener des joueurs, il n'y a pas d'argent, il faut beaucoup de joueurs importants pour espérer tout gagner à nouveau, il faut payer les transferts, les salaires. Tu m'as parlé de Neymar, ça doit être super cher de le ramener. Comment tu payes le PSG ? Ce n'est pas facile, comme je l'ai dit ça va être une situation difficile pour le nouveau président. Il va falloir faire beaucoup de changements » a commenté sur l'antenne de La Sexta Lionel Messi, très pessimiste sur la situation économique du FC Barcelone. Avec des comptes dans le rouge vif, le club catalan devra profondément être réformé par le futur président, qui sera élu fin janvier. Un choix de président qui pourrait également avoir un impact sur l'avenir de Lionel Messi, qui pourrait se laisser tenter par une prolongation en Catalogne selon le projet qui lui sera présenté par le futur patron du club...