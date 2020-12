PSG : Neymar déjà prolongé grâce à Messi ?

Dans : PSG.

Annoncé sur le départ à chaque mercato depuis plusieurs saisons maintenant, Neymar voit désormais son avenir au PSG. Et un accord aurait même été trouvé avec le Qatar.

L'actualité ne manque jamais au Paris Saint-Germain, même pendant la trêve hivernale. Le 24 décembre, au lendemain d'une large victoire face à Strasbourg, le club de la capitale a décidé de virer Thomas Tuchel et de le remplacer par Mauricio Pochettino, tout cela devant encore être officialisé. Si l'entraîneur allemand n'était plus en odeur de sainteté à Paris et dans son propre vestiaire, des rumeurs circulent et évoquent même un rôle joué par les deux stars : Neymar et Kylian Mbappé dans le départ de l'Allemand. Véritables têtes d'affiches du club, les deux attaquants font à chaque mercato l'objet des convoitises des plus gros clubs, le Barça et le Real Madrid notamment. Lié avec le PSG jusqu'en 2022, le Français est dans le flou concernant son avenir. Désiré par Zinédine Zidane depuis de nombreuses années, l'attaquant pourrait ne pas prolonger son contrat et rejoindre l'Espagne en 2021. Concernant Neymar, la situation est bien différente.

Depuis qu'il a rejoint Paris en 2017, le Brésilien a souvent entretenu une certaine incertitude quant à son futur. Annoncé de retour au Barça par les médias à chaque marché des transferts, , et notamment en 2019, la star était finalement restée au PSG. Mais depuis la saison dernière, la donne semble avoir changée. Entre le bon parcours des Parisiens en Ligue des Champions et les nombreuses désillusions du Barça, le joueur de 28 ans n'envisage plus son avenir ailleurs qu'à Paris. Sous contrat jusqu'en 2022, Neymar et le Paris Saint-Germain auraient même trouvé un accord concernant une prolongation selon le média espagnol ElConfidencial. Si les détails de l'opération ne sont pas encore connus, Leonardo et Neymar auraient enfin trouvé un terrain d'entente explique le journaliste madrilène, le directeur sportif brésilien du PSG ayant récemment reconnu qu'il avait fait de ces prolongations une priorité. Reste à savoir si Lionel Messi rejoindra Neymar à Paris et si ce dernier a eu des garanties concernant la venue de son ancien coéquipier du FC Barcelone.