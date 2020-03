PSG : Neymar a zappé le Carnaval de Rio, il s'est évité une peur bleue

Dans : PSG.

Lors de ses deux premières saisons au Paris Saint-Germain, Neymar avait agacé sa direction en se rendant au Carnaval de Rio.

Le 21 février dernier, la star du PSG officialisait avec ironie sur son compte Instagram son absence pour le Carnaval de Rio en 2020. « C’est avec un immense bonheur que je vous annonce que je vais manquer le Carnaval de 2020. C’est vrai, cette fois, pas de polémique, pas de problème (rires). Merci et bon carnaval à tous » postait Neymar. Et en ce début du mois de mars, on apprend via la radio brésilienne Tupi FM que l’attaquant du Paris Saint-Germain s’est évité une frayeur XXL en zappant le Carnaval de Rio cette année.

Et pour cause, le média rapporte que l’hélicoptère de Neymar a subi une panne mécanique qui a contrecarré le voyage de ses passagers le 29 février dernier, alors que l’appareil aérien se dirigeait vers Mangaratiba, la côte verte du Brésil. Comme indiqué par ailleurs, Neymar n’était pas présent dans l’hélicoptère puisque la star du PSG était à Paris mais visiblement, certains de ses proches restés au Brésil profitaient de l’appareil et ont eu très peur. Car l’hélicoptère a été contraint d’interrompre son vol vers cette destination après que des problèmes majeurs aient été détectés au niveau du moteur. Finalement, l’appareil a réussi à se poser dans de bonnes conditions et les passagers n’ont pas été blessés. Mais voilà une histoire qui aurait fait grand bruit, aussi bien au Brésil qu’en France, si Neymar avait été à bord de l’appareil, comme cela aurait pu être le cas s’il avait décidé, comme les années précédentes, de se rendre au Carnaval de Rio.