PSG ‍: Le flop Kolo Muani, Luis Campos l’avait vu venir

Par Eric Bethsy

Entré en jeu contre le Borussia Dortmund (défaite 1-0) mercredi en demi-finales aller de la Ligue des Champions, Randal Kolo Muani n’a fait que confirmer ses difficultés du moment. L’attaquant français vit une première saison compliquée au Paris Saint-Germain. Un scénario qui n’étonnera pas le conseiller sportif Luis Campos.

Luis Enrique n’est pas épargné après la défaite à Dortmund mercredi. Pour cette demi-finale aller de la Ligue des Champions, plusieurs choix de l’entraîneur du Paris Saint-Germain ont surpris. La position souvent axiale d’Ousmane Dembélé en première période n’a pas été une grande réussite. Et de nombreux observateurs se demandent pourquoi Gonçalo Ramos n’est pas entré en jeu.

A l’image de son apparition face au Havre (3-3) samedi dernier, avec une passe décisive et un but, le Portugais se montre à son avantage lorsque Luis Enrique fait appel à lui. C’est pourtant Randal Kolo Muani qui a été choisi pour remplacer Bradley Barcola à la 65e minute, lui qui vit pourtant une première saison compliquée dans la capitale. Sans grande surprise, l’attaquant tricolore a encore déçu au Signal Iduna Park. A tel point que le journaliste Laurent Perrin n’écarte pas l’idée d’un départ du joueur attiré par le président Nasser Al-Khelaïfi, contre l’avis de son conseiller Luis Campos.

Kolo Muani ne sera pas retenu

« Si Randal Kolo Muani peut déjà partir cet été ? Oui, il peut, personne ne le retiendra, a prévenu le spécialiste du quotidien Le Parisien. Mais personne ne l'achètera au prix auquel Paris l'a acquis. 90 millions d'euros ! C'est complètement fou quand on y pense. Une bonne idée de Nasser, à laquelle Luis Campos était opposé, il faut le rappeler. Quel accident industriel. Bref… Paris ne pourra pas le vendre et peut essayer de le prêter pour qu'il retrouve confiance et relance sa carrière. Il ne peut pas se permettre une deuxième saison comme celle-ci. » Rappelons que le Paris Saint-Germain avait arraché la signature de l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort au terme d’un long feuilleton.