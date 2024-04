Bernardo Silva au PSG, ça sent très bon pour Paris

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Comme l’été dernier, le PSG va tenter de recruter Bernardo Silva lors du prochain mercato. Le milieu offensif portugais de Manchester City est la priorité absolue du coordinateur sportif Luis Campos.

Désireux d’offrir un profil créateur à Luis Enrique au milieu de terrain pour la saison prochaine, Luis Campos courtise toujours Bernardo Silva. L’été dernier, le coordinateur sportif du Paris Saint-Germain avait fait de l’international portugais sa priorité, et l’ancien Monégasque était d’accord sur le principe pour rejoindre le champion de France en titre. A l’époque, le PSG s’était néanmoins heurté au refus catégorique de Pep Guardiola de s’en séparer, car Manchester City venait de perdre Riyad Mahrez dans ce secteur de jeu. Cet été, le Paris Saint-Germain va une nouvelle fois tenter sa chance pour s’offrir Bernardo Silva et espère une issue heureuse. A en croire les informations du compte insider PSG Inside Actu, des avancées importantes ont récemment eu lieu dans les négociations entre les différentes parties.

De quoi espérer une arrivée tonitruante de Bernardo Silva dans la capitale française dans les semaines à venir ? « Des avancées significatives ont eu lieu ces derniers jours. Le joueur veut partir de Manchester City. À ce jour trois clubs se sont manifestés. Barcelone (mais qui refuse de payer la clause jugée trop chère), un club italien dont le nom n'a pas filtré mais le championnat n'intéresserait pas le joueur et le Paris Saint-Germain qui lui est prêt à payer cette clause et qui n'a jamais abandonné l'idée de le recruter, malgré la déception de l'année dernière » indique le compte insider, alors que Bernardo Silva dispose d’une clause libératoire estimée à 60 millions d’euros selon la presse anglaise.

Le PSG confiant pour boucler l'arrivée de Bernardo Silva ?

Et le compte pro-PSG de conclure au sujet de la potentielle arrivée de Bernardo Silva dans la capitale. « C'est quasiment le même contrat que la saison passée qui a été proposé au joueur avec un contrat de 4 ans. Le joueur portugais veut attendre la fin de saison pour choisir son club. Il n'y aura, aucune précipitation de sa part » est-il écrit. Autant dire que cette saison, le Paris Saint-Germain croit plus que jamais en ses chances d’attirer Bernardo Silva. Une telle recrue serait bien sûr une excellente nouvelle pour le club parisien et pour son entraîneur Luis Enrique, qui pourrait aligner un milieu de terrain cinq étoiles l’an prochain avec Bernardo Silva, Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Pour rappel, le natif de Lisbonne, auteur de 11 buts et 6 passes décisives cette saison, est sous contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2026.