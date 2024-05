PSG ‍: La star c'est moi, Luis Enrique détruit Mbappé

Dans : PSG.

Kylian Mbappé n’a pas marqué contre le Borussia Dortmund mercredi soir et sans surprise, le responsable ne pouvait être personne d’autre que Luis Enrique aux yeux de Daniel Riolo, qui a tapé sur le coach du PSG après la demi-finale aller de la Ligue des Champions au Signal Iduna Park.

Comme lors du match aller contre le FC Barcelone en quart de finale, Kylian Mbappé est resté muet lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions sur la pelouse du Borussia Dortmund. Positionné dans l’axe de l’attaque parisienne avec Ousmane Dembélé à sa droite et Bradley Barcola à sa gauche, l’ancien Monégasque n’a pas brillé de manière générale. En dehors de sa frappe sur le poteau, qui aurait tout de même pu offrir l’égalisation au Paris Saint-Germain, le capitaine des Bleus n’a pas assez pesé. Son positionnement ne l’a sans doute pas aidé et c’est sans surprise cette thèse que Daniel Riolo a défendu sur les ondes de RMC après la défaite parisienne contre l’équipe d’Edin Terzic. Pour l’éditorialiste de l’After Foot, Luis Enrique est le grand responsable du match raté de Kylian Mbappé. Pire, l’entraîneur du PSG fait exprès de gâcher le talent de sa principale star selon le journaliste.

« Luis Enrique a fait un seul changement, c’est pour mettre Kolo Muani à gauche. Ce n’est même pas pour le mettre en neuf, c’est pour mettre Kolo Muani à gauche tellement il ne veut pas que Mbappé brille et mette un but pour que ce soit lui le fort de l’équipe. Il ne veut pas mettre Mbappé à son poste. Je suis convaincu à 1000 % que Luis Enrique ne veut pas qu’on lui vole la vedette. Il ne veut pas gagner grâce à Kylian Mbappé. Que peut-on reprocher à Mbappé après Dortmund-PSG ? La plus grosse occase c’est lui, les balles de but c’est lui. Il met une frappe sur le poteau, que peut-il faire de plus dans un positionnement où il est enfermé. On ne va quand même pas me dire que lui est mauvais par rapport à Dembélé et Barcola contre le Borussia » s’est agacé Daniel Riolo, répondant à un auditeur qui critiquait vivement la prestation de Kylian Mbappé à Dortmund, avant de conclure.

Daniel Riolo défend Mbappé et tape sur Luis Enrique

« C’est une blague ou quoi, c’est le meilleur joueur offensif du PSG à Dortmund. Remballez votre haine parce que c’est insupportable, c’est lui le meilleur Parisien mercredi encore, il n’y a que lui qui peut faire quelque chose, dès qu’il ne marque pas, il n’y a plus rien ! Qui est meilleur que lui ? Marquinhos et Vitinha. Et les autres ? Dembélé, Barcola, ils sont bons ? Dembélé touche 40 ballons pour ne rien en faire, c’est incroyable » s’est offusqué Daniel Riolo, qui continue de défendre la thèse selon laquelle Luis Enrique ne fait rien pour mettre en valeur Kylian Mbappé afin que l’attaquant du PSG et de l’Equipe de France ne vole pas la vedette à son entraîneur. Une théorie défendue par certains supporters parisiens, mais qui ne fait pas l’unanimité sur les réseaux sociaux, il faut bien le dire. Quoi qu’il en soit, il faut désormais se concentrer sur le match retour au Parc des Princes dans six jours. Avec un seul but de retard, le PSG conserve de bonnes chances de qualification. A condition toutefois que sa superstar parvienne à être performante.