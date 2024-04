Non au Congo, oui à la Chine, le PSG fait plier la LFP

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est d'ores et déjà assuré de disputer le prochain Trophée des Champions. Et comme chaque saison ou presque, certains pays étrangers espèrent pouvoir accueillir les stars du club de la capitale.

Champion de France pour la 12e fois de son histoire, le PSG disputera le Trophée des champions dans quelques mois. Les candidatures sont déjà nombreuses pour accueillir la rencontre. Un pays pensait tenir la corde mais un revirement de situation ne lui plait pas du tout. En effet, selon RMC, la République Démocratique du Congo attendait une réponse à la fin du mois d'avril concernant sa demande pour organiser le Trophée des Champions au Stade des Martyrs. Le pays africain avait mis tout en oeuvre pour respecter la charte, envoyant une lettre d’intention et ses engagements de dépenses à la mi-avril. Mais voilà, en début de semaine, la RDC a appris via un un mail de la LFP que sa candidature n’était finalement pas retenue. De quoi agacer...

La RDC flouée, la Chine se frotte les mains

Depuis quelques heures donc, la République Démocratique du Congo demande des explications à la LFP. Thierry Braillard, avocat choisi par le pays africain pour l'accompagner dans sa mission Trophée des Champions, s'est dit étonné « de ce rejet alors qu’ils ont suivi toute la procédure et se sentent légitiment lésés et maintiennent leur candidature ». RMC rajoute que le Trophée des Champions pourrait bien plutôt se dérouler... en Chine ! Une source citée proche du dossier indique même : « Il y a donc une candidature d’Etat, certaine et engagée par des signatures face à une option pour le moment simplement … probable ». Consciente de la situation, la LFP ajoute de son côté que si le Qatar a de très bons rapports avec la RDC, on estime que « les intérêts notamment commerciaux du PSG ne seraient pas maximisés avec cette option, à côté des offres asiatiques ». Pour rappel, le PSG avait récupéré plus de 20 millions d’euros lors de sa tournée au Japon l'été dernier.

Le club et la LFP sont conscients du potentiel asiatique et ne comptent pas se priver pour en profiter. La Ligue assume d'ailleurs vouloir tout faire pour respecter les intérêts financiers des Franciliens, têtes d'affiche de son football. Enfin, en plus du PSG et de la LFP, l’Etat français lui-même pousse pour que le Trophée des Champions soit joué en Chine en cette année du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et d’amitié entre la France et la Chine...