Kylian Mbappé élu meilleur joueur de l’histoire du PSG

Par Corentin Facy

Après sept ans au PSG, où il est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison, non sans avoir marqué l’histoire de Paris.

Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, c’est bientôt terminé. Mais avant de partir, le vice-capitaine du PSG a un dernier objectif, remporter la Ligue des Champions dans son club de cœur. Ce mercredi, la demi-finale aller de la Ligue des Champions aura un goût particulier pour l’ancien Monégasque, qui a l’occasion d’écrire une dernière fois l’histoire du Paris Saint-Germain avant de partir. En cas de sacre en coupe d’Europe, Kylian Mbappé s’imposerait définitivement comme le plus grand joueur de l’histoire du club de la capitale française. En réalité, l’ancien Monégasque est déjà tout en haut de la pyramide dans la hiérarchie des plus grands joueurs du PSG selon Julien Laurens. Supporter assumé du club parisien, il s’est exprimé pour TNT Sports au sujet de Kylian Mbappé avant la double confrontation face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions. L’occasion de sacrer le capitaine de l’Equipe de France meilleur joueur de l’histoire du club bleu et rouge.

« Il est le plus grand joueur que nous ayons jamais eu au PSG, devant Weah, Ginola, Ronaldinho ou Ibrahimovic, tous les grands noms qui ont fait l’histoire du club par le passé. Je pense que son record ne sera jamais battu et en plus de cela, il a l’occasion de ramener la Ligue des Champions à Paris. Ce serait très spécial car ce serait son titre, celui que les autres grands joueurs du club n’ont pas réussi à gagner. Depuis que nous savons qu’il va partir, Kylian Mbappé n’a pas été hué une seule fois par les supporters. Ils auraient pu se retourner contre lui, mais ils ne l’ont pas fait. Je pense que la dynamique est bonne, les supporters veulent profiter de lui avant qu’il parte, après sept ans au club. Il a été génial, il a été la superstar de l’équipe pendant toutes ces années et il peut finir avec un quadruplé historique » a lancé celui qui intervient régulièrement sur les ondes de RMC et qui sera à fond derrière le PSG ce mercredi soir contre le Borussia Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Chaque supporter parisien aura son propre avis et ses préférences quant au meilleur joueur de l’histoire du club mais quoi qu’il en soit, Kylian Mbappé ne peut pas être mis à l’écart dans ce débat tant l’empreinte qu’il va laisser au PSG est immense.