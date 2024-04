Ethan Mbappé double Benzema avant le premier virage

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le week-end dernier, le PSG a officiellement décroché le 12e sacre de son histoire en Ligue 1. Pour certains, il s'agit du premier titre d'une carrière qui s'annonce encore très longue.

Le PSG a remporté la Ligue 1 grâce à la victoire de l'OL face à Monaco dimanche dernier. Un 12e titre pour le club de la capitale, qui assoit encore un peu plus son avance en tant que club ayant remporté le plus de titres en Ligue 1. Il reste cependant encore pas mal à faire pour le Paris Saint-Germain en cette fin de saison, avec deux nouveaux trophées à aller chercher en Coupe de France et en Ligue des champions. Mais ce sacre en Ligue 1 est un soulagement pour pas mal de jeunes joueurs. Senny Mayulu (17 ans, 11 mois et 13 jours) et Ethan Mbappé (17 ans, 3 mois et 30 jours) ont d'ailleurs tous les deux intégré le classement des plus jeunes champions de France du XXIe siècle dévoilé par la Ligue de football professionnel.

Ethan Mbappé, premier titre en Ligue 1

Ce classement est d'ailleurs mené par des autres joueurs passés par le PSG ou toujours en lien avec les Franciliens : Kingsley Coman (PSG, 16 ans, 10 mois et 29 jours), El Chadaille Bitshiabu (PSG, 16 ans, 11 mois et 6 jours) et Warren Zaïre-Emery (PSG, 17 ans, 2 mois et 18 jours). S'il ne sera pas le premier de ce classement, Ethan Mbappé peut néanmoins se réjouir du fait qu'il fait mieux qu'un certain Karim Benzema, qui était âgé de 17 ans, 4 mois et 18 jours lors de son premier titre avec l’OL lors de la saison 2004-05. En cette toute fin de saison en championnat, peut-être qu'Ethan Mbappé, auteur de deux apparitions cette saison en Ligue 1, aura un peu plus de temps de jeu. Il pourra alors montrer son talent et toujours espérer prolonger son contrat dans la capitale même si selon L'Equipe, le PSG n'est plus très chaud quant à cette possibilité.