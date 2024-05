PSG ‍: Marquinhos vs Dembélé, le clash s’est poursuivi dans l’avion

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

En furie au sujet d'un ballon perdu par Ousmane Dembélé contre Dortmund, Marquinhos a livré un débriefing complet à son coéquipier dans l'avion qui a ramené les joueurs du PSG après leur défaite en Ligue des Champions.

Depuis le début de la phase finale de la Ligue des Champions, le PSG a retrouvé un grand Marquinhos, et cela permet clairement au club de la capitale d’être plus efficace défensivement. Le Brésilien n’hésite plus à tout donner sur les actions défensives pour protéger son but et Gianluigi Donnarumma a pu le remercier à plus d’une reprise contre le FC Barcelone, puis ce mercredi contre le Borussia Dortmund. Le Brésilien en profite aussi pour reprendre les responsabilités liées à son brassard de capitaine, lui qui se faisait plus discret quand il était moins performant.

Dembélé a compris et s'excuse

Mais ce mardi soir en Allemagne, il y a un épisode que Marquinhos n’a pas du tout aimé, et il n’a pas hésité à le faire savoir en direct à l’un de ses coéquipiers. La domination stérile des Parisiens s’est surtout concrétisée par des corners, dont trois en peu de temps. Mais à chaque fois, ce qui était certainement une consigne de Luis Enrique, les joueurs franciliens l’ont joué à deux, pour étirer la défense allemande, ce qui avait par exemple fonctionné à Barcelone avec le but de Vitinha. Mais clairement, Marquinhos aurait bien voulu qu’au moins une fois, un corner soit tiré directement. Surtout que, lors d’un jeu à deux trop rapide, Dembélé a perdu le ballon dès la passe, lançant un énorme contre du Borussia alors que les défenseurs centraux étaient montés. De quoi provoquer une très vive colère du capitaine du PSG, qui a houspillé Dembélé par le voix et le geste. Sur le terrain, l’ancien barcelonais s’est excusé pour son erreur, mais les choses n’en sont pas restées là.

🎥💬 Luis Enrique : "À Paris, ça va être une fête. Il faut que ça le soit avant le match, pendant et après." ✊🏼#BVBPSG pic.twitter.com/BsE7001io0 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 2, 2024

L’Equipe raconte en effet que les deux hommes se sont expliqués à ce sujet dans l’avion du retour, sans que cela n’aille trop loin. Mais nul doute que « Marqui » a tout de même fait savoir qu’il serait bien de ne pas refaire ce coup-là trop souvent sous peine de clairement l’agacer. Une belle mise au point même si le fait de jouer les corners à deux est clairement une volonté de l’entraineur parisien. Mais Marquinhos y tenait, et a ainsi fait savoir que son énervement sur le terrain à l’encontre de son coéquipier était justifié. Ce qu’un Ousmane Dembélé peu inspiré devant le but et qui a encore perdu beaucoup de ballons n’a pas vraiment pu contester.