Donnarumma viré, le PSG va trancher cette semaine

Par Corentin Facy

Excellent avec le PSG en Ligue 1 depuis le début de la saison, Gianluigi Donnarumma reste sous le feu des critiques après sa prestation ratée en quart de finale aller de Ligue des Champions contre Barcelone.

Gianluigi Donnarumma est-il le gardien idéal pour le Paris Saint-Germain afin d’atteindre son objectif suprême, à savoir remporter la Ligue des Champions ? Les dirigeants parisiens n’ont pas encore la réponse, tant le portier italien est capable du meilleur comme du pire. En Ligue 1, l’ancien gardien de l’AC Milan a bien commis quelques erreurs mais globalement, sa saison est très réussie. Sur sa ligne, Gianluigi Donnarumma s’est imposé comme l’un des meilleurs du monde et son jeu au pied s’est nettement amélioré. En revanche, sa prestation en quart de finale aller de la Ligue des Champions contre Barcelone au Parc des Princes a jeté un gros doute sur le réel niveau de « Gigio » sur la scène européenne.

Ses erreurs dans les sorties, que cela soit dans la profondeur ou dans les airs, sont de nature à inquiéter en interne. C’est la raison pour laquelle, selon Le Figaro, Gianluigi Donnarumma joue en grande partie son avenir dans la capitale française à l’occasion de la double confrontation face au Borussia Dortmund en demi-finale de Ligue des Champions. « Il a énormément à jouer dans la suite de cette campagne européenne, afin de montrer qu'il est vraiment le gardien qui peut permettre au PSG de rêver plus grand. Sans quoi, le club de la capitale pourrait-il chercher ailleurs ? Pour un gardien, la crédibilité et la confiance qu’il diffuse sont des éléments essentiels. À lui de marquer des points dans ce domaine » écrit le média, pour qui le Paris Saint-Germain pourrait définitivement perdre patience avec Gianluigi Donnarumma, dans le cas où il viendrait à se louper contre le Borussia Dortmund. De là à envisager un changement de gardien lors du prochain mercato, il n’y a qu’un pas. D’autant que les rumeurs envoyant Mike Maignan au PSG reviennent avec insistance dans la presse italienne ces six derniers mois.