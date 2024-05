Le fils de Jamel Debbouze au PSG, l'explication tombe

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs jours, des rumeurs circulent au sujet du fils de Jamel Debbouze, lequel aurait intégré le centre de formation du PSG pour jouer avec l’équipe U16. Mais la réalité est nettement différente.

Non, le fils de Jamel Debbouze n’a pas intégré le centre de formation du Paris Saint-Germain, au contraire de ce qui a pu être écrit dans plusieurs médias cette semaine. Le Parisien a fait un point sur la situation de Léon Debbouze, le fils de Jamel Debbouze et de la journaliste Mélissa Theuriau. Âgé de 15 ans, le fils du célèbre humoriste joue en réalité pour l’équipe de l’association du PSG et non pour celle de son centre de formation, « ce qui change considérablement la donne » puisque cela ne représente pas du tout un parcours vers le professionnalisme. L’association ne gère que les équipes amateurs du PSG depuis 1991. « Les licenciés de l’association sont plus proches de la pratique « loisir », contrairement aux pensionnaires du centre de formation qui aspirent à devenir professionnels » précise le quotidien local.

Leon Debbouze est vraiment le portrait craché de sa mère pic.twitter.com/pZCLFUdaOK — Upgrayedd🇫🇷📢 (@Upgrayedd34) April 29, 2024

Concrètement, le fils de Jamel Debbouze joue sous les couleurs parisiennes dans un cadre purement amateur, comme n’importe quel jeune dans une association sportive non-professionnelle. Contrairement à ce qui a donc pu être écrit ici ou là depuis plusieurs jours, Léon Debbouze ne marche pas sur les traces de Warren Zaïre-Emery ou Ethan Mbappé. Le Paris Saint-Germain n’a d’ailleurs aucunement l’intention de lui proposer un contrat stagiaire, aspirant ou professionnel dans les semaines ou les mois à venir. « Léon Debbouze ! Parc des Princes ! En finale de la Coupe du monde ! Sérieusement, humoriste ou footballeur, je suis fier du moment qu’il kiffe sa vie » avait lancé dans l’humour qui le caractérise Jamel Debbouze au sujet de son fils en 2021. Grand supporter du club parisien, l’humoriste aurait sans doute aimé que son fils perce dans le club de la capitale, mais ce ne sera pas le cas à priori même si cela ne l'empêche pas de pratiquer le sport qu'il aime, et de rêver d'y réussir également.